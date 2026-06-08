Los Felinos y los Millonarios negocian por el delantero argentino y el equipo de Argentina recibió la primera respuesta de los regiomontanos.

Con el final de la temporada 2025-26 de la Primera División de México, los futbolistas y directores técnicos descansan y recargararán energías pensando en lo que será el próximo curso. Sin embargo, otra parte importante de cada club tendrá semanas con mucha actividad.

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Y es que a partir de ahora, y hasta el inicio del Apertura 2026, las directivas de los equipos de la Liga MX trabajarán en lo que serán las altas y bajas con el mercado de pases. En esa vía un equipo negocia por la posible venta de una de sus figuras al futbol argentino.

Se trata de Tigres UANL, que está en conversaciones con River Plate de Argentina por una posible transferencia del delantero Ángel Correa. En las últimas horas, según pudo saber Bolavip, se conoció la respuesta de los Felinos a los Millonarios.

Ángel Correa viene de ser subcampeón de la Concachampions 2026 con Tigres UANL. [Foto: Getty Images]

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Y la respuesta fue un contundente “No“, ya que ambos conjuntos están muy lejos en los números que pretenden uno y otro. El cuadro regiomontano pretende que el atacante solo salga a través de la cláusula de rescisión, de aproximadamente $15.000.000 de dólares

En tanto, el cuadro argentino lejos está de acercarse a ese número de momento y ha enviado una oferta para acercarse lo más posible. Lejos de caerse, el conjunto rojiblanco buscará la forma de acercar una propuesta superadora que pueda convencer a los mexicanos.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Ángel Correa en Tigres UANL?

A falta de la final continental de este sábado, el atacante argentino fue parte de 49 compromisos con los Auriazules, siendo titular en 44 de los mismos. Realizó 18 anotaciones y realizó 13 asistencias, siendo una parte fundamental para la ofensiva del cuadro de Guido Pizarro.

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En síntesis