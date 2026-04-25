Tigres juega este sábado frente a Mazatlán un partido clave para asegurar su lugar en la Liguilla de la Liga MX. Si los Felinos vencen a los Cañoneros, el equipo auriazul estará en la Fiesta Grande del Clausura 2026 pero también el club piensa en la semifinal de la Concachampions.

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Ángel Correa es un jugador clave de Tigres, pero en los últimos días han aparecido reportes de que River Plate tiene un gran interés por fichar al argentino. En este sentido, Nahuel Guzmán, compañero del delantero y referente de Tigres, se refirió a la posible salida del ex Atlético de Madrid.

La palabra de Nahuel Guzmán

“No me sorprende que Ángel pueda estar en la mira de River o de Boca o de cualquier equipo grande, ya sea de Argentina o de Europa, esa es la verdad”, comenzó diciendo el ‘Patón’ en conferencia de prensa en la previa al juego frente a Mazatlán.

“Conocemos la calidad de Ángel, es un jugador que viene de hacer una gran carrera en Europa, que ha sido campeón del mundo… así que no me sorprende que exista interés por él”, agregó el portero de Tigres, aunque manifestó que su deseo es que continúe en el club.

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Ángel Correa y Nahuel Guzmán en Tigres (Imago7)

“Espero que nosotros lo podamos seguir disfrutando porque juega muy bien, se ha identificado con este equipo. Tiene un estilo de juego que va de la mano a lo que representa Tigres, así que ojalá se quede y lo podamos seguir disfrutando acá mucho tiempo“, concluyó Nahuel Guzmán.

Ángel Correa tiene contrato con Tigres hasta 2030, así que no será fácil ni para River Plate ni para cualquier equipo intentar fichar al argentino. El delantero convirtió 21 goles y dio 8 asistencias en 47 partidos con los Felinos y espera poder ganar su primer título en México en este semestre.

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El valor de Ángel Correa

Tigres desembolsó aproximadamente 9 millones de dólares para fichar a Ángel Correa en julio del año pasado. Y, de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, el argentino tiene un valor cercano a los 9 millones de euros.

En síntesis