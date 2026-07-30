¿Hizo bien en irse Ángel Correa de la Liga MX? De estrella en Tigres a vivir un duro momento de River Plate

La decisión de Ángel Correa de abandonar el fútbol mexicano sacudió el mercado sudamericano con un traspaso de impacto económico absoluto. El argentino optó por poner fin a su ciclo en Tigres UANL para concretar su esperado desembarco en River Plate. El conjunto de Núñez acordó pagar una cifra cercana a los 19 millones de dólares por su ficha, una inversión millonaria a abonar en cuotas que refleja la magnitud de la apuesta por su talento.

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El atacante dejó atrás un panorama sumamente favorable en el Monterrey, donde gozaba de una jerarquía indiscutible dentro del proyecto deportivo de Tigres. Desde su arribo a la institución Felina en 2025, el rosarino acumuló 23 goles y 14 asistencias en 54 partidos oficiales disputados. Sin embargo, el presente futbolístico que encontró en su país dista bastante de la estabilidad deportiva que disfrutaba en el marco de la Liga MX.

Correa sufre el duro presente de River Plate

El equipo dirigido por Eduardo Coudet no logra encontrar el rumbo en el plano local y atraviesa una racha adversa de resultados. Correa debutó el fin de semana ingresando desde el banco en la caída por 1-0 ante Barracas Central y saltó como titular este miércoles en otra derrota por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Ángel Correa brillaba en Tigres antes de volver a Argentina. (GETTY IMAGES)

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En ese último compromiso en el estadio del Lobo, el atacante no consiguió gravitar en el desarrollo del juego y salió reemplazado a los 72 minutos del complemento. Si bien resulta lógico por acumular apenas dos presentaciones incompletas sin tiempo de adaptación, las urgencias de la institución aumentaron las presiones de manera prematura.

Aunque la determinación de vestir la camiseta del Millonario respondió a un deseo personal del futbolista, el escenario actual contrasta con el estatus de figura mimada que ostentaba en suelo regiomontano. Correa cambió la comodidad de un entorno controlado en Tigres por la alta exigencia de una institución que no espera los procesos.

En síntesis

El delantero Ángel Correa abandonó la Liga MX para fichar por River Plate.

abandonó la Liga MX para fichar por River Plate. El conjunto de Núñez acordó pagar 19 millones de dólares por el pase.

por el pase. El atacante argentino anotó 23 goles durante su etapa en el club Tigres.