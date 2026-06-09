El 'Millonario' duda en si seguir o no en la mesa de negociación con los 'Felinos' y consultó por una alternativa.

Tigres UANL ha sufrido todo tipo de operaciones mediáticas desde Sudamérica, dentro de lo que ha sido la novela de Ángel Correa y su futuro después del verano. Que ‘hay acuerdo’, que ‘el jugador quiere irse’, que ‘en México bajaron las pretensiones’ o que ‘lo presionan al club’, entre otros. Sin embargo, el estado de situación no podría estar más alejado de lo que han hecho trascender.

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Para comenzar, vale señalar que es cierto el interés y las conversaciones con River Plate, que formalmente expresó sus intenciones de contar con el delantero de Tigres. No obstante, con todos estos días de especulaciones y filtraciones, nunca han llegado a realizar una oferta formal para comprar la ficha. Todo han sido pláticas -en muy buenos términos- entre ambos clubes, pero no más que eso.

Las peticiones de los ‘Universitarios’ son claras tal y como ha ratificado la prensa regiomontana. Tigres UANL exije la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, sabiendo que el equipo argentino podría hacer ese tipo de desembolso. El cuadro auriazul no se sentará a contraofertar una propuesta de River Plate por menos de ese valor, por más que se trate de una suma considerable.

Tigres busca recuperar la mejor versión de Correa [Foto: Getty]

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En este sentido, es una realidad que la intención de los ‘Felinos’ es retener a su jugador, de quien están convencidos aún no hemos visto lo mejor en México. De este modo, la única forma de que Ángel Correa salga sería activando él su propia cláusula de salida, si River pone el dinero. Tigres no quiere venderlo, pero en el caso que la decisión quede en el futbolista, el precio es ese.

Ante tales pretensiones de Tigres UANL, River Plate ha comenzado a plantearse si le vale la pena o no realizar una erogación de dinero tan importante. El ‘Millonario’ también quiere fichar a otras figuras, y si realizan la inversión en Ángel Correa, no le quedaría para otras contrataciones. Así, el club argentino activó un “plan B” por si no llega el ex Atlético Madrid.

Según la información revelada por la cadena internacional ESPN, el cuadro rojiblanco mudaría su búsqueda de fichajes de la Liga MX hasta la MLS. El nuevo apuntado por River sería Miguel Almirón, el desequilibrante delantero paraguayo con pasado en Premier League. Actualmente juega en Atlanta United, institución que pediría menos dinero para transferirlo a Argentina que Tigres por Correa.

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Este contexto apunta a una continuidad de Ángel Correa en Nuevo León, donde convive con un grupo de jugadores que lo abraza y una institución que le muestra afecto constantemente. Además, el argentino tiene la sangre en el ojo luego de las dos finales perdidas consecutivamente y quiere su revancha. Los interesados, ya saben cuál es la postura si quieren llevarse a una estrella de su talla mundial.