Los capítulos hay que saber cerrarlos a tiempo y André-Pierre Gignac pondría fin a su momento en la institución que más lo marcó a lo largo de su carrera profesional. El emblemático goleador francés tendría las maletas listas y se ha podido saber que no continuará en Tigres UANL, más allá de los rumores de la presunta extensión de contrato.

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Hay un antes y un después de Gignac en la historia moderna de los ‘Universitarios’. También hay un antes y un después de Tigres en la trayectoria del atacante. Lo cierto es que ambos han transitado un magnífico camino juntos, pero a ese sendero ya le queda poco. La final de este sábado sería el desenlace de una novela romántica espectacular.

Este miércoles, Diego Armando Medina, reconocido periodista regiomontano, ha podido confirmar que la decisión de salir está tomada y no habrá vuelta atrás post definición de CONCACAF. Aunque algunos reportes sugirieron que el resultado ante Toluca podría cambiar la ecuación, el corresponsal de RG La Deportiva aseguró que le dieron el ‘basta’.

Gignac se marcharía de Tigres hacia el exterior [Foto: Getty]

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Según reveló el cronista en cuestión, André-Pierre Gignac ya tendría también arreglado su próximo equipo, para no quedarse con las manos vacías cuando finalice contrato. El francés tendrá el pase en su poder a partir del próximo 1 de julio, cuando quedará libre de Tigres UANL, y se marchará de la Liga MX, pues seguiría su carrera en el extranjero.

De acuerdo al reportero, Orlando City ficharía al goleador el próximo verano, club con el cual Gignac ya tendría negociaciones avanzadas por su futuro vínculo, en lo deportivo y económico. El informante aseguró que desde el entorno del futbolista ratifican que se encuentra “a un paso” de convertirse en refuerzo del equipo que juega en la MLS.

Bajo estas circunstancias, el legandario artillero europeo buscará despedirse ganando su undécimo título en los ‘Felinos’, y su segunda CONCACAF Champions Cup. La primera, de hecho, le trae buenos recuerdos del que podría ser su próximo club: ganó la Concachampions 2020 precisamente en Orlando, donde podría ir a vivir junto a su familia desde julio.

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En síntesis: