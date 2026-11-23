A tres semanas de la victoria de Canelo Álvarez frente a Christian Mbilli en Arabia Saudita, las repercusiones sobre el rendimiento del campeón mexicano siguen vigentes. Esta vez fue una voz autorizada del pugilismo azteca, el excampeón mundial Érik el Terrible Morales, quien cuestionó con dureza la forma en que el tapatío resolvió el combate del pasado 31 de octubre.

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Si bien el monarca supermediano del CMB se impuso con claridad sobre el cuadrilátero, volvió a dejar esa sensación de conformismo táctico que suele dividir opiniones entre los aficionados. Como ocurre con frecuencia en sus presentaciones ante rivales de mayor envergadura física, priorizó el control del pleito por encima de la búsqueda del nocaut o de un intercambio vibrante.

En entrevista con IZQUIERDAZO, Morales apuntó directo contra esa postura conservadora del tapatío: “Siempre lo que diga es polémico, al final del día lo que puedo decir es que hizo lo mínimo necesario para ganar. Creo que es mucho de lo que reclaman, en un análisis real y concreto es mucho de lo que se reclaman hacia un espectáculo, al final del día sí es algo deportivo, pero es un espectáculo”.

El tijuanense también desestimó las excusas relacionadas con la diferencia de tamaño en las 168 libras y redobló su crítica hacia el volumen de golpeo del campeón: “A lo mejor van a decir ‘las características del peso, estaba muy grande’, pero a ver, nadie lo obligó a pelear en ese peso. Pero al final del día la gente quiere ver un espectáculo y tira los golpes mínimos necesarios para ganar las peleas y eso al final del día deja mucho que desear”.

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Por último, el “Terrible” analizó el desarrollo táctico del cruce y evitó culpar a Mbilli por la falta de emociones: “Pareciera que la de Canelo sobrevivió más que la de Mbilli, no se le puede decir nada a uno ni a otro, excepto que para que la pelea se ponga buena tiene que haber dos lados y si uno solamente insiste, pues está complicado”.

En síntesis