Se revela un cuarto candidato para el banquillo de Tigres

Aunque ya había tres en la lista, justo en las horas cruciales para definir, se agregó un técnico más.

Este martes, el presidente ejecutivo de Tigres, Carlos Emilio González entró a reunión y mencionó a los medios que en menos de 24 se definiría al director técnico oficial del equipo. Sin embargo, en la salida recalcó que el día de ayer no sería.

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Ante esto, ya había en la lista tres candidatos para tomar las riendas de la escuadra: Juan Carlos Osorio, Quique Setién y Guillermo Barros; al final se determinó por diversas fuentes que el extécnico de la Selección Mexicana estaba fuera de la contienda.

Luego tras una conferencia de prensa de Schelotto donde dijo que ya estaba terminado ese tema, todos los dejaron como algo apartado, por lo que ya la única opción que estarían manejando sería la de Setién, pero este miércoles todo dio un giro.

El DT “tapado” de Tigres

De acuerdo con la información del periodista David Medrano de Azteca Deportes, el equipo de la UANL habría asignado a un cuarto candidato y estarían platicando con él antes de tomar una decisión. Por lo que filtró que el nombre de este elemento era precisamente Víctor Manuel Vucetich.

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El estratega que en su mayoría a dirigido en la Liga MX podría tomar este timonel durante el Apertura 2026, que aunque el Rey Midas tuvo una carrera de muchos éxitos, en sus últimos contratos no ha tenido el mejor rendimiento, además de que estuvo con su máximo rival, Rayados.

En síntesis