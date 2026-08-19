Tigres UANL mantiene la búsqueda bien marcada en este mercado de pases para cubrir la vacante que dejó la reciente partida de Ángel Correa a River Plate. Con el objetivo de sumar una pieza determinante en la zona de creación, la directiva del conjunto de Nuevo León apuntó todos sus cañones hacia un futbolista argentino para potenciar la plantilla, aunque son conscientes de que la negociación requerirá una inversión importante.

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La propuesta de Tigres por Alan Velasco

El gran apuntado por Tigres es Alan Velasco. El volante ofensivo desembarcó en Boca Juniors a comienzos de 2025 desde el FC Dallas de la MLS a cambio de 10 millones de dólares, pero su rendimiento sobre el césped no terminó de afianzarse con el nivel esperado, por lo que en el club argentino consideran viable una transferencia que les permita recuperar gran parte de lo desembolsado.

En ese marco, la institución mexicana estaría dispuesta a ofrecer una suma cercana a los 8 millones de dólares para adquirir la totalidad de su pase. El futbolista oriundo de Quilmes firmó contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2028 y hasta el momento 48 presentaciones oficiales, en las que registró 6 goles y 4 asistencias, sin haber logrado títulos.

Alan Velasco podría recalar en Tigres UANL muy pronto. (GETTY IMAGES)

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Si bien el portal especializado Transfermarkt ubica su valor de mercado cerca de los 3 millones de dólares, la propuesta de 8 millones por parte de los Felinos se acerca bastante a las pretensiones de Boca. El club de la Ribera entiende que difícilmente reciba una cifra idéntica a la que abonó en su momento, pero la oferta mexicana resulta atractiva para recuperar liquidez económica.

Con apenas 24 años y un margen de crecimiento considerable, Velasco representa una apuesta con amplio margen de reventa para el fútbol mexicano. Tras el ingreso de dinero por la salida de Correa, Tigres no tendrá problemas en acelerar por su ficha y los primeros sondeos entre ambas dirigencias ya están en marcha.

En síntesis

Tigres UANL busca fichar a Alan Velasco tras la salida de Ángel Correa.

busca fichar a Alan Velasco tras la salida de Ángel Correa. Alan Velasco llegaría a Tigres procedente de Boca Juniors por 8 millones de dólares.

llegaría a Tigres procedente de Boca Juniors por 8 millones de dólares. La oferta por Alan Velasco contempla la compra de la totalidad de su pase.