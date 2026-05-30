Marcel Ruiz juega este sábado la final de la Concachampions con Toluca ante Tigres y busca darle un título internacional al club.

Marcel Ruiz jugará este sábado 30 de mayo la final de la Concachampions con Toluca frente a Tigres. El centrocampista ha sido un baluarte de los Diablos Rojos en el bicampeonato de la Liga MX y ahora busca conseguir una estrella internacional con el club escarlata.

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El futbolista era una fija para Javier Aguirre dentro del Mundial 2026, pero su lesión de rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha lo llevó a perder terreno e incluso Marcel Ruiz podría quedar afuera de la nómina oficial de la Selección Mexicana.

Las declaraciones de Marcel Ruiz

En la previa a la final de la Concachampions, Marcel Ruiz rompió el silencio: “No tengo mucho que decir sobre lo que hablé con Javier. No quiero revelar el contenido de esa plática, creo que debe quedar en privado. Ya se verá cuando se anuncie la lista”.

“Mucha gente ha hablado sin saber. Yo he estado tranquilo porque mi círculo cercano y el club conocemos la verdad. Opinan sin ver los estudios médicos. Este partido es muy importante para mí, especialmente por mi situación personal”, comentó el futbolista en conferencia de prensa.

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Marcel Ruiz juega la final de la Concachampions con Toluca (Getty Images)

“Las ganas de jugar un Mundial con la selección siempre estarán ahí. Sin embargo, he pasado meses complicados con el tema del ligamento cruzado y ahora estoy enfocado aquí. En una situación así, te imaginas lo peor. Pero lo he manejado bien y estoy agradecido con el club”, agregó Marcel Ruiz.

“Todo lo que hice desde mi lesión fue con la ilusión de estar en la lista final. Al no ser convocado inicialmente tuve la opción de operarme, pero decidí no hacerlo para poder jugar la liguilla, esta final y no defraudar al club que me ha dado todo. Esa fue mi decisión”, concluyó el jugador.

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¿Cuándo sale la lista de México?

La Selección Mexicana juega este sábado el segundo amistoso de preparación ante Australia y se espera que la convocatoria para el Mundial sea comunicada este domingo o lunes. Mañana o pasado mañana se sabrá si Marcel Ruiz jugará la Copa del Mundo.

En síntesis