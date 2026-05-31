La decisión del mediocentro mexicano tras quedar afuera del Tri para la gran cita mundialista que iniciará el próximo 11 de junio.

Toluca se proclamó campeón de la Concachampions 2026 tras vencer por 6-5 en los penales tras igualar 1-1 a Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Los Diablos Rojos se desquitaron y volvieron a gritar campeón de la competencia internacional tras 23 años.

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Pese a la alegría por el título la mala noticia en la noche para el equipo fue la prematura salida de Marcel Ruiz del partido. El jugador salió a los 52 minutos de partidos en lugar de Fernando Arce tras un semestre marcado por una lesión que le dio la peor noticia.

Cabe recordar que el futbolista de 25 años sufrió una lesión de ligamentos hace unos meses. Después de su participación en la Final ante los Felinos, el mediocampista mexicano tomó una decisión: someterse a una cirugía aprovechando el parate y así volver de la mejor manera.

🚨 ¡MARCEL RUIZ SERÁ OPERADO! ¡NO VA AL MUNDIAL!



Esto mencionó Antonio Mohamed en conferencia de prensa 🗣️



🎥: @SeybuMx pic.twitter.com/OfkBkYsREw — POSTA Deportes (@POSTADeportes) May 31, 2026

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De acuerdo con TUDN, el volante tomó la decisión de acompañar a los suyos en la definición internacional. Ahora, se someterá a una operación que lo podría alejar de las canchas por casi nueve meses. El jugador podrá volver para la disputa de la Concachampions 2027, donde su equipo intentará defender la corona.

El director técnico Antonio Mohamed explicó su inclusión y su salida: “A Marcel le molestó la pierna al principio del partido, se infiltró al medio tiempo, jugó con el corazón. Una felicitación aparte para él, por cómo ha jugado, pero no podía y lo tuve que cambiar. Él jugó con el corazón siempre por delante así que mi admiración y mi respeto para él“.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Marcel Ruiz con Toluca?

En lo que tiene que ver al resumen de la temporada del mediocentro, fue parte de 38 encuentros, siendo titular en 33 de los mismos. Marcó 3 goles y realizó 4 asistencias, pero su aporte verdadero pasa por la creación de juego para que el equipo sea ofensivo de cara al arco rival.

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En síntesis

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