Javier Aguirre aseguró ya tener los 26 nombres para la lista final de México de cara al Mundial 2026. El Tri debuta el próximo 11 de junio.

Luego del anuncio de la primera lista oficial que salió con jugadores de la Liga MX, antes del inicio de la Liguilla, Duilio Davino dijo que los futbolistas que participaban de la Patria Grande todavía iban a poder tener opciones de aparecer en la nómina final de Javier Aguirre.

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Por este motivo es que jugadores como Marcel Ruiz o Charly Rodríguez aún podían soñar con disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Sin embargo, de acuerdo a lo revelado por el periodista Carlos Rodríguez, ambos están fuera del torneo al igual que Jordan Carrillo.

La situación de los tres futbolistas

El reportero de Fox Sports confirmó que Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo no van a entrar en la convocatoria final de Javier Aguirre. El futbolista de Toluca era una fija para disputar el Mundial antes de sufrir la rotura parcial de ligamento cruzado de su rodilla derecha.

No obstante, esta situación le hizo perder terreno. Carlos Rodríguez también tuvo mucha participación con el Vasco y, pese a ser campeón con Cruz Azul del Clausura 2026, el centrocampista no tendría la oportunidad de jugar el Mundial con el Tri.

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Javier Aguirre ya tendría definida la lista del Mundial (Getty Images)

El nombre de Jordan Carrillo era muy poco probable que apareciera en la nómina, pero su gran rendimiento en la Liguilla con Pumas hizo que entre el interrogante sobre si podría ganarse un lugar. Pero el centrocampista tampoco jugaría la Copa del Mundo con México.

Javier Aguirre ya confirmó en el ‘El Posscass de Compass’, conducido por Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas que ya tiene a los 26 futbolistas convocados. Por lo que la final de la Concachampions entre Toluca y Tigres tampoco cambiará algo en la opinión del entrenador.

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En síntesis