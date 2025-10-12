La derrota que sufrió la Selección Mexicana ante Colombia y los resultados apretados ante Japón y Corea del Sur hicieron pensar a la afición Incondicional que la etapa de Javier Aguirre al frente del Tricolor había llegado a su fin y que era momento de que la Federación Mexicana de Futbol tomara decisiones a menos de un año del Mundial 2026 para cambiar al DT.

Entre las dos opciones que han aparecido de la Liga MX están los actuales campeones del futbol mexicano, es decir, André Jardine, estratega del Club América por el tricampeonato y Antonio Mohamed, DT de Toluca que ha conseguido en su etapa por México cuatro campeonatos con diferentes clubes, por lo que era el ideal para dirigir.

El rendimiento que más se ha elogiado de los Diablos Rojos del “Turco” es el de Alexis Vega, un jugador que no pesa lo mismo en la Selección, es por ello que fue una de las primeras opciones el técnico argentino, porque sabría cómo potenciar a sus futbolistas y desde luego, darle cabida a alguien como Marcel Ruiz que no es tanto del agrado de los estrategas en el equipo.

¿Mohamed podría dejar el Toluca?

Sin embargo, aunque la idea es que Mohamed se vaya al cuadro nacional se ve poco probable que a 8 meses de que sea la Copa del Mundo la FMF tome la decisión de quitar al “Vasco” Aguirre del banquillo, aún cuando saben que el Turco es especialista en sacar a los equipos en estado de emergencia. A eso se le suma que apenas en septiembre renovaron su contrato con Toluca hasta diciembre de 2026.

Hay que recalcar que Antonio ya dejó en una ocasión a Pumas, aún cuando no los hizo campeones y con los Diablos ya ha obtenido todos los títulos que hasta ahora le han sido posibles, por lo que el contrato podría no ser un impedimento. Y en el haber de Toluca el “Chepo” de la Torre y Ricardo La Volpe dejaron al equipo para irse al Tricolor.