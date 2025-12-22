Marcel Ruiz es una de las figuras de Toluca y el bicampeonato de los Diablos Rojos difícilmente hubiese sido posible sin la presencia del centrocampista. Por su nivel y su personalidad, el mexicano apunta a ser titular con el Tri en el Mundial del año próximo.

Por otro lado, no es fácil aventurar hasta cuándo se quedará Marcel Ruiz en Toluca. En el mercado pasado hubo dos equipos que ofertaron por el futbolista, Ipswich Town y Palmeiras, pero finalmente el nacido en Yucatán se quedó en el conjunto de Antonio Mohamed.

¿Por qué Marcel Ruiz no fue vendido?

Después del bicampeonato, Santiago San Román, Director Deportivo de Toluca, reveló por qué Marcel Ruiz no fue vendido ni al Ipswich Town ni a Palmeiras: “Nosotros hemos platicado con él y con su agente, que me parece uno de los agentes más correctos con los que hemos tenido que hablar, y yo creo que no estaba el escenario correcto para que se fuera“.

“Lo del Ipswich fue formal, pero platicando con Marcel creíamos que no era el momento ni el lugar ideal. La Segunda División de Inglaterra es una liga de las más competitivas a nivel mundial, había muchas situaciones que podían afectarle para que no llegara bien al Mundial y que fuera y regresara”, agregó el directivo en el podcast ‘Futbol De Cabeza’.

Marcel Ruiz es bicampeón de la Liga MX con Toluca (Getty Images)

“Ahí tienes la obligación de ascender. Ipswich tenía una presión importante y qué pasaba si empezaba mal, si quitaban al técnico, ‘a este quien lo trajo’, ‘ya no juega, ya no confío’”, comentó Santiago San Román, quien luego brindó detalles de la oferta de Palmeiras por Marcel Ruiz.

“Después llegó Palmeiras y ponía una oferta muy competitiva. El acuerdo con Marcel es que para Europa nos vamos a poner a modo para ayudarlo en ese sueño que tiene, pero en el lugar correcto, en las condiciones correctas, que sea un club donde lo vayan a potenciar, a valorar, y el Mundial va a ser la mejor plataforma para que pueda ir a un equipo así”, concluyó el directivo de Toluca.

De esta manera, Santiago San Román confirmó que Marcel Ruiz se quedaría al menos un torneo más con el club escarlata y que la intención sería venderlo a Europa en el mercado veraniego después de lo que suceda en el Mundial 2026 con el jugador y su participación con la Selección Mexicana.

