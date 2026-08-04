Quedó atrás el primer día de esta nueva edición y a continuación desglosamos los resultados de apertura.

¡Comenzó una nueva temporada! Este martes 4 de agosto se dio inicio a la Leagues Cup 2026, la sexta edición de la competencia entre equipos mexicanos y estadounidenses. El certamen internacional tuvo su puntapié inicial con seis partidos que dejaron momentos importantes, sorpresas y algunos desarrollos inesperados.

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En este primer día de compromisos, México ganó tres partidos (uno por penales) y los otros tres cotejos fueron para Estados Unidos (todos en los noventa minutos). Se destacan la derrota de Pumas UNAM y el triunfo de Tigres desde los doce pasos, además de las sorpresas de FC Juárez y Atlante en el tiempo regular.

Los resultados del martes en la Leagues Cup 2026:

Estos fueron los marcadores finales de los encuentros disputados durante el primer día de la competición:

Cincinnati 3-1 Pachuca, en el TQL Stadium de Ohio.

Goles: Evander, Bucha y Mboma (C), y Alcaraz (P).

Columbus Crew 3-1 Atlas, en el Scotts Miracle-Gro Field de Ohio.

Goles: Ruvalcaba, Zawadzki y Méndez (C), y Zawadzki e/c (A).

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FC Juárez 2-1 Minnesota United, en el Allianz Field de Saint Paul.

Goles: Castilho y Estupiñán (J), y Chancalay (M).

Charlotte FC 3-0 Pumas UNAM, en el BofA Stadium de North Carolina.

Goles: Bronico, Goodwin y Smalls (C).

Tigres 1(6)-(5)1 Real Salt Lake, en el American First Field de Utah.

Goles: Brunetta (T) y Ruiz (R).

Vancouver Whitecaps 0-1 Atlante, en el BC Place de British Columbia.

Goles: Jhojan Julio (A).

Atlante dio el batacazo en Vancouver [Foto: Leagues Cup]

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¿Quiénes lideran las tablas de la Leagues Cup 2026 tras el primer día?

En principio, cabe recordar que en esta competencia habrá dos tablas de posiciones: los clubes de Liga MX por un lado y los de MLS por otro. Todos juegan contra rivales del país contrario, pero suman los puntos para una tabla contra los de su mismo país. Así, los mejores cuatro de Liga MX y los mejores cuatro de MLS avanzarán de fase.

Bajo estas circunstancias, con el torneo recién empezado, Charlotte FC y FC Juárez lideran transitoriamente sus respectivas tablas de posiciones, con 3 unidades cada cual. Los equipos disputan solo tres partidos en esta fase de liga, por lo que cada encuentro en sí mismo es una verdadera ‘final’ pensando en clasificar a la siguiente ronda.

La tabla de posiciones EN VIVO de la Leagues Cup 2026:

Así están minuto a minuto la zona de MLS y la zona de Liga MX, de donde saldrán los ocho clasificados a cuartos de final del torneo: