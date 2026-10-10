Toluca llegó a su tercer partido consecutivo sin ganar en el Apertura 2026 luego de su derrota con Tigres.

Toluca perdió con Tigres por 3-2 en el viernes botanero y los Diablos Rojos ampliaron su racha negativa a tres partidos sin conocer la victoria en la Liga MX. Más allá de este momento irregular, el conjunto escarlata sigue en los puestos de arriba en la clasificación.

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Antonio Mohamed fue expulsado al término de la primera mitad, por eso es que el entrenador argentino después no pudo estar en la conferencia de prensa para hablar sobre la derrota. Pablo Morant estuvo a cargo de dar las respectivas explicaciones y el auxiliar del Turco reveló la principal preocupación de Toluca: el aspecto defensivo.

Los Diablos Rojos recibieron 9 goles en los últimos tres partidos del Apertura 2026: “Nos viene sucediendo hace par de partidos. Hay cuestiones que solucionar. La verdad que muchos altibajos dentro del mismo partido, muchas lagunas”, comenzó diciendo el asistente.

“Es un equipo que estaba acostumbrado a dominar el mayor porcentaje del partido, pero la verdad que los últimos 2 encuentros recibimos 6 goles, y es lo que tenemos que mejorar. Me parece que son muchos goles para un equipo que aspira a ser campeón“, agregó Pablo Morant, auxiliar de Antonio Mohamed.

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Antonio Mohamed en el juego ante Tigres (Imago7)

¿Qué pasó con Antonio Mohamed?

Por otra parte, el asistente de Toluca comentó que, al momento de realizar la conferencia de prensa, todavía no sabía qué había pasado para que el ‘Turco’ Mohamed haya sido expulsado.

“La verdad es que no estoy tan al tanto. Hablé un poco con Antonio recién al finalizar el partido, pero no estaba en el momento en que sucedió. Sí estaba cuando (Nahuel) Guzmán se acerca a la banda y le dice algo, y, producto de eso, fue luego lo que pasó. Él le fue a comentar al árbitro, nada más, no más que eso, es lo único que que sé de la expulsión de Antonio. Todavía no lo hemos hablado”, aseguró Pablo Morant.

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En síntesis