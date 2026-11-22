Toluca quedó quinto en la Liga MX y se enfrentará con Atlas por los cuartos de final del torneo. Antonio Mohamed habló en conferencia de prensa.

Toluca se presentó en el Estadio Hidalgo con la intención de ganarle a Pachuca a pesar de ya tener la clasificación asegurada a la Liguilla. Sin embargo, los Tuzos jugaron mejor que los Diablos Rojos y el equipo local se llevó el triunfo por 2-0 gracias a los goles de Alan Bautista y de Salomón Rondón.

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Con esta derrota, Toluca quedó 5° en la Liga MX y se cruzará con Atlas en los cuartos de final del torneo. El conjunto escarlata no tendrá la ventaja de definir en el Nemesio Díez y Antonio Mohamed habló en conferencia de prensa sobre la irregularidad de su equipo.

“Lo que más me ocupa y preocupa es este tipo de partidos que jugamos, que a veces tenemos un gran partido y otras veces no. Habrá que cerrar esta página, empieza un torneo nuevo y el miércoles ya estar con todo para volver a encontrarnos nosotros mismos y hacer un gran partido”, expresó el DT argentino.

Toluca solo ganó uno de los últimos nueve partidos disputados (Getty Images)

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Toluca venía de golear por 4-0 a Rayados y este juego ante Pachuca podía ser el comienzo de una nueva racha positiva de los Diablos Rojos, pero eso no sucedió. El equipo escarlata solo ganó uno de los últimos nueve disputados en la Liga MX y está lejos de su mejor nivel.

“Obviamente no nos vamos contentos. Nosotros veníamos a buscar un resultado positivo, pero no tuvimos una buena tarde. No es normal que no ganemos nueve partidos, tampoco es normal que ganemos seis títulos en un año y medio. Según cómo lo mires, ¿desde qué perspectiva lo quieres mirar? Yo la miro desde esas”, contestó el Turco Mohamed en conferencia de prensa.

¿Cuándo juegan Toluca y Atlas?

Aunque aún no está confirmado porque todavía falta que se disputen los partidos de este domingo, todo apunta a que los encuentros entre Atlas y Toluca se llevarán a cabo el miércoles en el Nemesio Díez y luego el próximo sábado en el Estadio Jalisco.

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En síntesis