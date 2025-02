Luego de lo que fue su discutida salida del Toluca en invierno, el chileno Claudio Baeza contó con varias propuestas para elegir su siguiente desafío. En esa decisión, el volante eligió Vélez Sarsfield, al haber sido el último campeón del futbol argentino. Sin embargo, su estreno no se dio como lo pensaba y fue uno de los nombres tendencia.

El conjunto blanquiazul, pese a haberse coronado a fines del año pasado, no atraviesa un gran presente: en el mercado de inicio de temporada perdió a su entrenador y a sus dos principales figuras, y ahora no ganó en sus primeros cuatro partidos. Y el ‘Serruchó’ entró en esa nube negativa sobre la que camina el club argentino actualmente.

El ex mediocampista del Toluca ingresó a los 56 minutos en el empate 0-0 entre Vélez Sarsfield y San Lorenzo este sábado, por lo que disputó más de media hora en su debut con la camiseta del ‘Fortín’. Pero ese rato que permaneció en el campo de juego no fue del agrado de los fanáticos, que cuestionaron no solo su partido sino su contratación.

El experimentado volante, que nunca jugó en la Liga Argentina anteriormente y necesita un proceso de adaptación, agotó rápido la paciencia de una afición exigente y urgida de resultados. “El peor partido de un refuerzo de Vélez”, “Debe tener más patadas que buenos pases dados”, “Es una garantía, pero de que nos quedamos con diez” y “No tiene ni que ser convocado”, fueron algunos de los comentarios en las redes tras el empate de Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

