El entrenador argentino decidió ponerle punto final a su estadía en los Diablos Rojos, por lo que el equipo se enfrenta a una nueva era.

La noticia sobre la partida de Antonio el Turco Mohamed de la dirección técnica del Deportivo Toluca al cierre de 2026 generó un lógico sentimiento de alivio entre los principales contendientes de la Liga MX. Tras dos años de dominio absoluto marcados por seis títulos oficiales y un bicampeonato, los rivales directos ven marcharse al DT que convirtió a los Diablos Rojos en el rival a vencer del fútbol mexicano.

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El motivo principal por el que el resto de los clubes reciben este anuncio como una gran oportunidad radica en que Toluca deberá iniciar una etapa completamente nueva desde cero. Con el entrenador argentino en el banquillo, el equipo contaba con una fórmula probada, aceitada y sumamente eficaz que resolvía partidos complejos casi por inercia competitiva.

Los grandes “celebraron” la salida del Turco Mohamed

A partir del próximo año, la directiva Escarlata tendrá la compleja misión de salir al mercado en busca de un nuevo timonel capaz de sostener semejante vara deportiva. Sin importar si el elegido llega respaldado por grandes pergaminos internacionales o por una trayectoria local respetable, el cambio de mando abre de inmediato un período natural de adaptación táctico y humano.

Antonio Mohamed confirmó que se irá de Toluca al final del año. (GETTY IMAGES)

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En una competencia tan pareja y exigente como la liga mexicana, contar con una de las mejores plantillas del país no ofrece ninguna garantía automática de éxito. Sin la conducción y el manejo de vestuario del Turco, la conexión entre los futbolistas y el nuevo cuerpo técnico deberá construirse desde la base antes de recuperar esa aura invencible.

De esta manera, potencias como América, Cruz Azul, Chivas, Tigres y Rayados observan cómo el gran dominador del último bienio cede su principal ventaja competitiva. La salida de Mohamed nivela nuevamente la balanza en la parte alta y reabre la pelea por el trono de cara a los torneos de 2027.

En síntesis

Antonio “Turco” Mohamed dejará la dirección técnica del Deportivo Toluca al cierre de 2026 .

dejará la dirección técnica del al cierre de . El entrenador argentino conquistó seis títulos oficiales y un bicampeonato durante dos años.

conquistó y un bicampeonato durante dos años. La directiva escarlata buscará un nuevo entrenador para afrontar los torneos de 2027.