El centrodelantero debe decidir su próximo paso tras conocer que no compartirá más con el entrenador que encontró su mejor versión.

La confirmada partida de Antonio el Turco Mohamed de la dirección técnica del Toluca al finalizar diciembre de 2026 abrió de inmediato un gran interrogante sobre la continuidad de su máxima figura en el ataque. Por el momento, el futuro del delantero portugués Paulinho es una incógnita total y la decisión final sobre los próximos pasos de su carrera dependerá exclusivamente de su propia voluntad.

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Desde su arribo a la institución en 2024 procedente del Sporting de Lisboa, el atacante europeo vivió el momento más explosivo y determinante de toda su trayectoria profesional. Bajo la conducción táctica del Turco, alcanzó su mejor versión futbolística al registrar 63 goles en apenas 90 partidos oficiales, cifras extraordinarias que resultaron vitales para conquistar seis títulos: el bicampeonato de Liga MX (Clausura y Apertura 2025), el Campeón de Campeones, la Campeones Cup, la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup.

La decisión que debe tomar Paulinho con su carrera

En el plano contractual, la directiva Escarlata cuenta con cierto respaldo, ya que el artillero posee vínculo vigente con el club hasta el 30 de junio de 2027. Incluso, durante los últimos mercados de pases, el futbolista demostró su compromiso con el proyecto deportivo al declinar importantes ofertas provenientes de la Major League Soccer para permanecer en el Infierno.

Paulinho, el goleador de Toluca que tiene su continuidad en duda. (GETTY IMAGES)

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Sin embargo, el escenario interno cambió de raíz tras el anuncio del adiós de su principal valedor en el banquillo. Con 34 años recién cumplidos y el inicio inminente de una nueva etapa deportiva sin el técnico que potenció al máximo sus virtudes en el área, el panorama invita a replantear objetivos.

Por este motivo, no resultaría para nada descabellado pensar en una posible salida de Paulinho de la mano del Turco Mohamed o hacia un nuevo destino internacional. Mientras Toluca se prepara para cerrar el año competitivo, el futuro de su goleador histórico queda sujeto a su deseo personal frente al fin de una era dorada.

En síntesis

Paulinho anotó 63 goles en 90 partidos y conquistó seis títulos con Deportivo Toluca .

anotó y conquistó seis títulos con . El delantero portugués de 34 años tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027 .

de tiene contrato vigente hasta el . La salida de Antonio “Turco” Mohamed en diciembre de 2026 deja en duda su continuidad.