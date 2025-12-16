Toluca es el bicampeón de la Liga MX, un hecho que solo había conseguido una vez en su historia hasta lo sucedido el domingo. Los Diablos Rojos sufrieron hasta el último respiro con Tigres, pero lograron sobrevivir en los penales y le dieron una alegría a los aficionados en el Nemesio Díez.

Una vez terminada la final del Apertura 2025, muchos se preguntaron si Antonio Mohamed seguiría en Toluca. Y las dudas rápidamente se disiparon debido a que el entrenador manifestó que está feliz en el club escarlata y que todavía tiene un contrato vigente.

El próximo objetivo de Toluca

Por otro lado, Francisco Suinaga, vicepresidente de Toluca, reveló que el ‘Turco’ quiere ganar la Concachampions en 2026: “Sí, por supuesto (se queda). Él tiene muchas ganas de ganar la Concacaf. Va a ser un reto porque de acuerdo al calendario, semifinales de vuelta y final la tendríamos que jugar sin seleccionados. Pero esa es una gran ilusión que tiene él y obviamente también está muy contento en el proyecto, se siente arropado, integrado y apoyado”.

“Va a ser un reto grande lo que viene en 2026. Va a ser un calendario apretadísimo y después la planificación del plantel. Ahí Santi (San Román) ayuda muchísimo y todo su equipo. Creo que Tony (Mohamed) es muy receptivo, creo que tiene claro bien dónde quiere apuntalar. Hay que hacerlo con calma y sobre todo con mucha transparencia, como se conduce este club y hablar también de frente. Yo siento que todos los jugadores están muy contentos acá, pero entiendo también que hay que empezar a planificar porque cada vez es más difícil retener jugadores que tienen un mercado muy grande”, detalló el directivo de Toluca en conversación con Claro Sports.

Antonio Mohamed quiere ganar la Concachampions con Toluca (Getty Images)

Asimismo, Francisco Suinaga comentó que ve muy cómodo a Antonio Mohamed: “Yo creo que está muy tranquilo, muy contento. Yo creo que está en otra etapa de su vida, súper maduro, con toda la experiencia, baja los decibeles. No deja de vivir con mucha intensidad todos los días, los entrenamientos, todo. Creo que él mismo me ha dicho: yo he aprendido a manejar mejor mis emociones. Viene un nieto en camino que está feliz. Está su hijo trabajando con él. Su preparador físico que está toda la vida con él. Se siente súper arropado, muy tranquilo”.

Por último, el directivo de Toluca reveló una anécdota del primer encuentro entre el Turco y Don Valentín Diez: “Yo me acuerdo cuando saludó por primera vez a don Valentín en la foto oficial, le dijo don Valentín: ‘Necesito ser campeón, quiero volver a ser campeón’. En ese momento, Tony le dijo: ‘Le voy a traer dos títulos, le voy a traer dos campeonatos’. Yo dije: ‘híjole’, y con esa convicción. Hoy ya trajo cuatro en otras copas, pero esperemos que sean más, que no nos detengamos ahí”.

En síntesis