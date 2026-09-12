Santiago Bueno habló por primera vez como jugador del América: “Es el más grande de México”

Santiago Bueno llega procedente del Wolverhampton a préstamo y con una opción de compra de 8,2 millones de dólares.

El último refuerzo del América, Santiago Bueno, ya arribó a México y en las próximas horas será presentado oficialmente como nuevo jugador de Las Águilas. En su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el defensa uruguayo habló por primera vez como futbolista azulcrema.

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Santiago Bueno llega a préstamo procedente del Wolverhampton, es decir que ha sido compañero de Raúl Jiménez. En este sentido, el propio Santiago Bueno mencionó que habló con el delantero de la Selección Mexicana y también con Brian Rodríguez sobre el América.

La palabra de Santiago Bueno

“Estoy muy contento de llegar aquí, he hablado mucho con Brian (Rodríguez) y con Raúl (Jiménez) sobre el club y me han contado lo grande que es este club, que es el más grande de México, que disfrutara y que esté a la altura de lo que es el club”, comentó el uruguayo en el aeropuerto.

“Este tipo de oportunidades hay que aprovecharlas. Que venga un equipo tan grande como América no pasa todos los días“, agregó Santiago Bueno en su llegada al país.

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Santiago Bueno en el aeropuerto (@mty_guzman)

Con el arribo del uruguayo culmina un mercado movido para el América con varios movimientos. La salida repentina de Sebastián Cáceres obligó a la directiva a reforzarse en la defensa y por eso llegaron tanto Santiago Bueno como Santiago Ramos Mingo.

La opción de compra de Santiago Bueno

El uruguayo llega a préstamo y se confirmó que la opción de compra al Wolverhampton es de 8,2 millones de dólares, una cifra bastante alta pero que América no tendría inconvenientes en pagarla siempre y cuando Santiago Bueno demuestre estar a la altura.

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En síntesis