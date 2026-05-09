El bicampeón mexicano recibió la peor noticia a pocas horas de ir a por la remontada en cuartos de final.

Cuando todo era alegría y euforia luego de la clasificación a la final de Concacaf, Toluca recibió un bofetazo que pone en riesgo su tiempo de vida en la Liga MX y un posible tricampeonato. Los ‘Diablos Rojos’ prepararon con intensos entrenamientos el partido de este domingo en busca de una remontada, pero antes de viajar, una noticia cambió totalmente los planes.

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En la última práctica de este sábado previo a abandonar la ciudad, se confirmó la baja de Paulinho. El centrodelantero titular del cuadro escarlata, que venía de marcar un doblete entre-semana, sufrió un percance físico y debió quedarse en rehabilitación. El goleador no jugará ante Pachuca el día de mañana, cuando Toluca visite el Estadio Hidalgo para dar vuelta la serie.

De acuerdo a la información revelada por Adriana Maldonado, periodista de ESPN, el portugués presentó una sobrecarga muscular que le impide competir al ciento por ciento. Sabiendo que en esas condiciones sería imposible utilizarlo ni de suplente, Antonio Mohamed se inclinó por preservarlo y que se quede en el predio recuperándose para reincorporarse pronto.

Paulinho no pudo marcar en la ida y no estará en la vuelta [Foto: Getty]

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En esta revancha en casa de los ‘Tuzos’, los ‘Diablos Rojos’ están obligados a ganar por dos tantos y no tendrán a su killer. Como la ida en Toluca acabó 1-0 a favor del Pachuca y el Pachuca tiene ventaja deportiva, el único resultado que le queda al equipo choricero es ese. Sin Paulinho ni tampoco Alexis Vega, su otra gran figura, se le complica la llave al ‘Turco’.

Ante la ausencia de Paulinho por su dolencia, la opción natural para reemplazar al ex Sporting sería Franco Rossi, que llegó el pasado invierno como alternativa al portugués. Sin embargo, el entrenador evalúa utilizar un ‘falso 9’ y conformar un ataque dinámico y sin referencia de aérea, considerando que el uruguayo que arribó como refuerzo aún no ha estado a la altura.

La probable alineación de Toluca para visitar a Pachuca:

Luis Manuel García .

. Santiago Simón .

. Bruno Méndez .

. Everardo López .

. Mauricio Isais .

. Franco Romero .

. Marcel Ruiz .

. Helinho .

. Nicolás Castro .

. Jesús Angulo .

. Jorge Díaz Price.