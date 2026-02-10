Paulinho es sinónimo de gol en Toluca. El centrodelantero portugués se ha transformado en un verdadero ídolo moderno de los Diablos Rojos que consiguieron el último bicampeonato de la Liga MX y nadie quiere que se despida del club, pero eso sucederá en algún momento, por lo que la afición debe disfrutar de la buena noticia que recibió sobre su estrella antes de pensar en el adiós.

Publicidad

Publicidad

El nuevo contrato de Paulinho en Toluca

El periodista especializado en el mercado de fichajes y traspasos, César Luis Merlo, informó que Paulinho llegó a un acuerdo con la directiva de Toluca para extender su vínculo en la institución. El nuevo contrato será vigente hasta junio de 2029, con la inclusión de una importante mejora salarial para el goleador que está dispuesto a comenzar a terminar su carrera en el futbol mexicano.

A pesar de que fue buscado por distintos mercados, incluido el de la MLS que suele apelar a fuertes ofertas económicas para intentar convencer a posibles fichajes, Paulinho terminó eligiendo siempre a Toluca. La intención del jugador es mantener el excelente momento que atraviesa, en una plantilla que está diseñada para competir e intentar conquistar todos los títulos que tiene en disputa.

Luego de último título conseguido, Paulinho comentó emocionado: “Hace un año pensaba que era un loco por venir a México a jugar y ahora me entero que fue la mejor decisión de mi vida”. El portugués ya tiene 33 años, por lo que todo indica que el cierre de su trayectoria comenzará a ser con la playera de los Diablos Rojos.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Desde su llegada al club a principios de 2024, Paulinho ha demostrado su valía. La adaptación no le costó en lo más mínimo y siempre fue consistente, determinante e irremplazable. Los números hablan por sí solos y señalan que el luso acumula 47 goles y diez asistencias en 68 encuentros. Lo único que se espera es que continúen las alegrías a nivel personal y grupal.

En síntesis

El delantero Paulinho extendió su contrato con Toluca hasta junio de 2029 .

extendió su contrato con hasta junio de . El periodista César Luis Merlo confirmó el acuerdo que incluye una mejora salarial .

confirmó el acuerdo que incluye una . El atacante portugués de 33 años registra 47 goles en 68 encuentros con el club.

Publicidad