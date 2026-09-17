El Toluca tendrá el privilegio de ser no solo el representante de México sino el de toda la CONCACAF en la próxima Copa Intercontinental 2026. Por haber sido el campeón de la última Concachampions, el conjunto escarlata viajará para disputar el torneo en Medio Oriente. A tres meses de su participación, ya cuenta con varias certezas.

Publicidad

El estreno de los ‘Diablos Rojos’ será en Diciembre y su primer partido será el “Derbi de las Américas”, donde se verán las caras ante el campeón de la CONMEBOL (Sudamérica). Este encuentro será el tercero en desarrollarse en esta edición 2026 de la Copa Intercontinental, después del juego de Playoff y la Copa África-Asia-Pacifíco.

El campeón de la CONCACAF Champions Cup, Toluca, enfrentará al ganador de la Copa Libertadores 2026, competencia que atraviesa instancias decisivas de la temporada. Este jueves han quedado conformadas las semifinales, y con ello, se definieron los 4 posibles rivales del equipo choricero en el debut de la Copa Intercontinental 2026.

En su presentación oficial en el certamen de la FIFA, el oponente de los Diablos Rojos saldrá de estos cuatro clubes semifinalistas de la Copa Libertadores 2026:

Publicidad

Palmeiras (Brasil)

(Brasil) Fluminense (Brasil)

(Brasil) Flamengo (Brasil)

(Brasil) Estudiantes (Argentina)

Palmeiras y Fluminense se cruzarán en la primera semifinal, y Flamengo y Estudiantes lo harán en la segunda semifinal. Entre ambos cruces quedará el juego por el título, que dará un cupo para la Copa Intercontinental 2026.

Entre los posibles rivales del Toluca aparece el mismo clasificado de CONMEBOL que el año pasado, que fue el Flamengo. En la edición anterior de la Copa Intercontinental, el cuadro rojinegro eliminó a Cruz Azul y a Pyramids, y perdió la final con PSG. Estuvo muy cerca de ser campeón pero cayó por penales luego de caer en tiempo reglamentario.

Publicidad

El contrincante del Toluca en su debut en la Copa Intercontinental 2026 se conocerá el próximo 28 de noviembre, cuando se llevará a cabo la final de la Copa Libertadores. El Derbi de las Américas entre CONCACAF y CONMEBOL todavía no tiene fecha ni sede confirmadas y saldrá a la luz después de que quede definido el cruce.