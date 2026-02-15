Toluca tiene varios objetivos esta temporada y no solamente repetir el título para soñar con el tricampeonato. El equipo quiere seguir marcando una era en el futbol mexicano y sostener el nivel que lo llevó a lo más alto en los últimos torneos.

Desde la llegada de Antonio Mohamed, Los Diablos Rojos recuperaron protagonismo y carácter competitivo. El entrenador dejó claro que no se conforman con el ámbito local y que también apuntan fuerte a la Concachampions. El objetivo es volver a tener peso internacional.

Para afrontar todos esos desafíos necesitan a sus mejores futbolistas en plenitud. Uno de ellos es Alexis Vega, quien hace algunos meses fue sometido a una artroscopía en la rodilla derecha. Desde entonces atraviesa la etapa final de su recuperación.

Si bien el equipo ha logrado suplir su ausencia de buena manera, nadie duda de que Vega aporta un salto de calidad cuando está al cien por ciento. Su desequilibrio y capacidad para aparecer en momentos clave lo convierten en una pieza distinta. Por eso los aficionados siguen de cerca su evolución.

El regreso de Alexis cada vez más cerca

En los últimos días comenzó a instalarse la pregunta: ¿Cuándo vuelve Vega? Según informó Esto en Línea, el atacante podría reaparecer el próximo fin de semana. La idea sería que sume minutos de manera progresiva y sin apurar los tiempos.

El posible regreso se daría cuando Toluca visite a Necaxa por la jornada 7 del Clausura 2026. En principio ocuparía un lugar en el banquillo y aguardaría su oportunidad. De confirmarse, sería una gran noticia para Mohamed y para todo el pueblo escarlata.

