En el marco de la cuarta jornada del Clausura 2026, el comienzo del fin de semana de acción estará a cargo del campeón vigente: Toluca. Los ‘Diablos Rojos’ abrirán la fecha visitando al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, para escalar transitoriamente a lo más alta de la tabla. Tras el empate en Guadalupe, buscarán volver a la senda del triunfo.

Publicidad

Publicidad

En la antesala del encuentro de este viernes, se conocieron las alineaciones del partido y Antonio Mohamed sorprendió con la formación de la visita. El ‘Turco’ confirmó el once titular de Toluca para enfrentar a Puebla, con dos ausencias clave. Una de ellas, la ya sabida de Alexis Vega por la lesión que lo tiene a maltraer hace largo tiempo.

No obstante, hay otro cambio que se destaca en el equipo que presenta el cuadro escarlata: la baja del brasileño Helinho. El delantero no solo no aparece entre los elegidos del DT para iniciar el encuentro, sino que tampoco figura entre las alternativas del banco de suplentes. Esa particularidad llamó la atención de los fanáticos del equipo choricero.

En esta oportunidad, Helinho no será parte del compromiso ante Puebla a raíz de una molestia muscular que le impidió entrenarse con normalidad en los últimos días. El desequilibrante atacante sintió una dolencia y, para preservarlo, el cuerpo técnico se inclinó porque no integre la delegación que estará esta tarde ante ‘La Franja’.

Publicidad

Publicidad

Bajo estas circunstancias, el estratega tuvo que meter mano en el equipo y plasmará un esquema muy particular. Jugará con tres ‘enganches’ detrás del centrodelantero: Castro, Angulo y Córdova. Ninguno tiene características naturales para jugar por banda, y seguramente tendrán que tener mucha movilidad y enroque de posiciones.

ver también Maxi Araujo, ex Liga MX, dio su favorito a ganar el Clausura 2026: “Están siendo increíbles”

Con la ausencia de Helinho, la alineación confirmada de Toluca para visitar a Puebla sale al campo con Luis Manuel García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Marcel Ruiz; Jesús Angulo, Nicolás Castro, Sebastián Córdova; Paulinho. Más allá de no contar con sus dos extremos titulares, el ‘Turco’ puede poner un buen equipo en la cancha.