El futuro de André-Pierre Gignac es uno de los tópicos más recurrentes que aparecen en las discusiones entre aquellos quienes pertenecen al mundo Tigres UANL. El centrodelantero francés tiene vínculo vigente en la institución hasta mitad de año, y su continuidad más allá del mes de junio todavía no está resuelta, por sí ni por no.

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Esta temporada, el experimentado atacante ha quedado bastante relegado en la consideración de Guido Pizarro, más allá de partidos puntuales donde ha podido tener un rato mayor. En líneas generales, nunca fue tenido en cuenta como un potencial titular: cuando le tocó, fue más que nada para hacer descansar a alguno de sus compañeros.

Por este motivo, una potencial renovación del ‘9’ está siendo evaluada, cuando todo parecía encaminado a que André-Pierre Gignac extendiese su contrato, que expira el 30 de junio. La directiva se lo estaría pensando bien en cuestión de gasto-beneficio, siempre bajo el respeto que merece una leyenda como lo es el killer europeo.

El francés intenta aprovechar sus escasos minutos [Foto: Getty]

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En este contexto, Willie González puso sobre la mesa una información que tiene a Gignac en el centro de la escena y pone en tela de juicio sus intenciones en Tigres UANL. El reconocido conductor regiomontano condenó que el delantero exija otro contrato acaudalado a la institución, según pudo recabar el periodista con su panel de compañeros.

“André-Pierre Gignac está enojado. Él sigue ganando 5 millones de dólares, Tigres le regaló este último año, le regaló 5 millones de dólares en salario. Se dijo que cobraba la mitad pero no, cobró este año completi-ti-ti-ti-to. Todos los años Gignac ganó 5 millones, aquí estuvo once años, así que once por cinco son 55 millones de dólares. Eso es lo que le pagó Tigres desde que está”, sentenció el periodista de Monterrey, durante la emisión vespertina del programa RG La Deportiva.

Willie González se explayó sobre el deseo del francés de continuar ligado como jugador y no en otro cargo, como le habrían ofrecido las autoridades de Tigres. “¿Se entiende? Tigres le pagó 1100 millones de pesos. ¡Y está enojado! Está enojado porque dice que necesita un contrato de un año más, y yo creo que la directiva le está ofreciendo una oficinita. La directiva le ofrece llegar a las nueve, salir a las siete… eso le ofrecen a André-Pierre”, sentenció el reportero, con un tono sarcástico sobre la postura de Gignac.

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De aquí en más, lo cierto es que la directiva y el jugador no llegarán a un acuerdo sino hasta fin de temporada. Todos en Tigres UANL entienden que la prioridad es tratar de conseguir algún título, o la Concachampions o la Liga MX. Luego, sí se sentarán a buscar un arreglo en común, sea para continuar unidos o para separar sus caminos. Pero siempre con el equipo como prioridad colectiva.