Rayados de Monterrey está teniendo una temporada muy buena con respecto a la anterior con Martín Demichelis como entrenador. Sin embargo, los aficionados no están del todo conformes con el rendimiento del equipo que dirige Domènec Torrent.

Publicidad

Publicidad

ver también Aficionados de Rayados de Monterrey eligen al culpable del empate ante Tijuana: “Es malísimo”

Los regios que estaban haciendo un gran Apertura 2025 no mostraron su mejor versión en los últimos tres encuentros, de los cuales sumaron 4 puntos sobre 9 posibles y perdieron el liderato en la tabla, pasando a ser terceros por detrás de Toluca y América.

Las críticas hacia algunos jugadores empiezan a ser cada vez más fuertes, especialmente para los futbolistas europeos que llegaron a la institución gracias al dinero que ofrecieron los directivos. La exigencia en Rayados crece a medida que se acercan las etapas decisivas del torneo.

El periodista Willie González, que es partidario del equipo regio, no se guardó nada y apuntó fuertemente contra dos jugadores del club: Anthony Martial y Sergio Ramos. Sus declaraciones generaron revuelo inmediato entre la afición y en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

ver también El osotote de la jornada: el increíble gol fallado de Anthony Martial en Rayados vs. Tijuana

Las fuertes declaraciones de Willie González

“Yo no le veo lo bueno que dicen que es. ¡Qué malo es Anthony Martial! Yo creo que este cuate se pone los tachones al revés. Tiene raquetas en los pies. Todos los balones le rebotan”, expresó González sobre el futbolista francés que llegó en este mercado de pases.

Tweet placeholder

Mientras que también destrozó a Ramos por no viajar a Tijuana para el partido ante Xolos debido a que no quería jugar en césped sintético: “Ayer no fue a Tijuana y no estaba lesionado, Sergio Ramos es un chiflado y Torrent se lo permite”.

Publicidad

Publicidad