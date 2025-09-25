Rayados de Monterrey desperdició una chance inmejorable para volver a ser líder del Torneo Apertura 2025 ya que Cruz Azul cortó su racha de victorias tras el sorprendente empate ante Querétaro y le había dado la posibilidad de superarlo en puntos

Sin embargo, los regios vivieron una noche para el olvido en el Nemesio Díez tras ser ampliamente superados por Toluca por la décima jornada del certamen local y pasaron a ocupar el tercer lugar en la tabla con los mismos puntos que el equipo de Antonio Mohamed.

Los Diablos Rojos se impusieron y se llevaron una goleada por 6-2. Rayados había comenzado ganando el partido por 1-0 y tuvo la posibilidad de ampliar el marcador en los pies de Sergio Ramos, quién falló un penal clave en la primera mitad.

El español subestimó al arquero Hugo González, la picó a lo Panenka, este lo esperó y se lo terminó atajando para cambiar el rumbo del encuentro que luego terminó dominando con amplia superioridad el equipo local que mostró su mejor versión en esta temporada.

Las críticas hacía el ex Real Madrid no tardaron en llegar tras su error y uno de los que apuntó contra él fue Willie González, periodista de RG La Deportiva que encendió la polémica tras criticar fuertemente la actitud que tuvo el zaguero central.

Las duras declaraciones de Willie González

“A Ramos le dio risa cuando falló el penal. ¡¿Qué gracia hiciste, compadre?! Solo vino a picarnos los ojos y robarse dinero”, expresó Willie en uno de sus programas, dejando en claro que el español se está tomando con poca seriedad su paso por la institución regia.

