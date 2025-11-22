En el marco de la Jornada 12 de la temporada 2025-26 de la Serie A, Inter y Milan se cruzan en una nueva edición del Derby della Madonnina. El partido, entre dos equipos animadores de la temporada y contendientes al título, será este domingo 23 de noviembre en el Estadio Giuseppe Meazza.

Publicidad

Publicidad

Por un lado, el equipo dirigido por Cristian Chivu arriba a este compromiso tras vencer 2-0 en casa a la Lazio la fecha pasada. Con 24 unidades, el cuadro negriazul es puntero con 24 unidades y buscará ante el rival toda la vida mantener el liderato.

Tweet placeholder

Del lado del cuadro rojinegro, el equipo a cargo de Massimiliano Allegri viene de empatar por 2-2 en su visita a Parma y acumula 22 puntos, por lo que, si logra vencer a su rival de toda su vida, lo podría pasar y quedar por encima. Incluso podría ser líder si se dan algunos resultados.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Inter vs. Milan por la Serie A?

El juego entre Inter y Milan tendrá lugar este domingo 23 de noviembre, a partir de las 13:45 horas (Ciudad de México). El escenario para este juego será el Estadio Giuseppe Meazza de la ciudad de Milán.

¿Cómo ver Inter vs. Milan por la Serie A EN VIVO?

ver también Ex compañero de Santiago Giménez en Milan lo comparó con Julián Álvarez: “Tiene la habilidad…”

El partido entre Inter y Milan por la Seria A podrá verse en México a través de Disney+. También, a continuación, dejamos las distintas opciones para los países de habla hispana.

Transmisión en México : Disney+

: Disney+ Transmisión en Argentina : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Transmisión en Chile : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Transmisión en Colombia : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Transmisión en España : DAZN Spain

: DAZN Spain Transmisión en Estados Unidos : Paramount+, fuboTV, DAZN USA

: Paramount+, fuboTV, DAZN USA Transmisión en Peru : ESPN y Disney+ Colombia

Transmisión en Uruguay: ESPN Colombia y Disney+ Argentina

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Santiago Giménez no jugará el Inter vs. Milan por la Serie A?

Una de las grandes incógnitas desde México es si Santiago Giménez jugará el derby entre los dos gigantes. Y, para desgracia de los seguidores del mexicano, no estará presente, ya que aún no se recuperó de su lesión del tobillo y seguirá al margen.