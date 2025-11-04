Santiago Giménez no está atravesando un buen momento en su carrera ni en el Milan. El ‘Bebote’ solo ha convertido un gol en 11 partidos disputados en esta temporada y su única anotación fue en la Coppa Italia, por lo que todavía no pudo estrenarse en la Serie A.

El delantero de la Selección Mexicana ha recibido muchas críticas por este mal rendimiento, principalmente porque el Milan sí está consiguiendo resultados. A pesar de su actualidad, quien confía en Santiago Giménez y le ve mucha calidad es Kyle Walker, su antiguo compañero en el equipo italiano.

“Antes que nada, como persona es fantástica. Es muy amable, se integró con todos y se mezcló con todos. Como jugador, obviamente estaba encendido en el Feyenoord y marcando muchos goles. Cuando llegó al Milan, el club significaba mucho para él y tal vez él, en mi opinión, se esforzaba mucho y las cosas no le salían tan naturalmente como lo hacía en el Feyenoord“, expresó el inglés en un inicio.

“El club ha tenido un buen arranque. Están de vuelta donde quieren estar, así que se lo merece porque se esforzó todos los días. Es algo que, como delantero, todo lo que necesitas es un gol y luego vienen más en el camino. Si continúa trabajando como lo está haciendo, estoy seguro que volveremos a ver al Giménez del Feyenoord“, agregó Kyle Walker en una entrevista con Fox.

Santiago Giménez y Kyle Walker en Milan (Getty Images)

Por último, el exjugador del Manchester City comentó que lo ve parecido a Julián Álvarez, actual futbolista del Atlético de Madrid: “Creo que es muy parecido a Julián Álvarez en cómo juega. No es un delantero centro puro, pero tiene la habilidad técnica para producir algo de magia en cualquier momento. Está dispuesto a correr por el equipo. Es muy importante para el equipo”.

Santiago Giménez y Kyle Walker jugaron 14 partidos juntos en el Milan. El lateral derecho solo estuvo seis meses en el club rossonero, una vez que decidió abandonar el Manchester City en el mercado invernal. Una vez finalizada la temporada, el inglés recayó en el Burnley de la Premier League.

