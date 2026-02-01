Real Madrid hizo los deberes y le ganó a Rayo Vallecano este domingo por la Jornada 22 de LaLiga de España 2025-26. La Casa Blanca se impuso por 2-1 con goles de Vinicius y Kylian Mbappé para dejar atrás el mal trago de Benfica en Champions League.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa jugaron con un futbolista más desde los 80 minutos y, cuando parecía que todo terminaba en empate, Mbappé le dio el triunfo a su equipo con un tanto de penal en el último suspiro. De esta manera, Real Madrid llegó a los 54 puntos y sigue siendo escolta en la tabla de posiciones, pero a una sola unidad del líder, Barcelona.

El Merengue se encuentra a la expectativa de que el Barça deje puntos en el camino, pero su margen de error es prácticamente nulo si quieren recuperar la cima de la tabla.

La tabla de posiciones de LaLiga de España 2025-26

Próximos rivales de Real Madrid y Barcelona en LaLiga

En la próxima jornada de LaLiga de España, Barcelona será local contra Mallorca el sábado 7 de febrero. Real Madrid, por su parte, visitará a Valencia un día después.