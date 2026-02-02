Es tendencia:
Barcelona confirma la gravedad de la lesión de Raphinha y su tiempo de baja

El extremo brasileño no pudo terminar el partido contra Elche y es un hecho que se perderá los cuartos de final de la Copa del Rey.

Por Leandro Barraza

Raphinha se lesionó con Barcelona
© GETTY IMAGESRaphinha se lesionó con Barcelona

Dolor de cabeza en Barcelona a horas de los cuartos de final de Copa del Rey: Raphinha está lesionado. El extremo brasileño está siendo el jugador más determinante del conjunto culé en la temporada 2025-26, pero deberá poner un freno por una sobrecarga.

“Raphinha presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana, informó el Barça a primera hora de este lunes a través de sus canales de comunicación.

Si bien esto puede signifcar un pequeño parón para el futbolista con pasado en Leeds United, lo cierto es que no le sentó nada bien a Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, quien incluso sugirió que tendrán que cambiar algunas cosas para que este tipo de lesiones dejen de aparecer.

¿Qué dijo Hansi Flick sobre la lesión de Raphinha?

El estratega alemán brindó una conferencia de prensa en la previa del choque de este martes con Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey y una de las preguntas de los reporteros estuvo apuntada a la confirmación de la lesión de Raphinha.

“Para ser sincero no estoy contento con esto. Es un jugador muy importante para nosotros. A ver qué tendrá que cambiar y qué tendremos que cambiar nosotros. Ahora empieza la fase importante de la temporada y los necesitamos a todos. Cuando no puede jugar no es bueno”, contestó Flick.

En síntesis

  • Raphinha sufrió una sobrecarga en el aductor derecho y será baja durante una semana.
  • El futbolista brasileño se perderá el partido contra Albacete por los cuartos de Copa del Rey.
  • El entrenador Hansi Flick confirmó la lesión este lunes en rueda de prensa previa al encuentro.
