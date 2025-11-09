El FC Barcelona tendrá la gran oportunidad esta tarde de recortarle distancia al líder Real Madrid, cuando visite al Celta de Vigo en Balaídos en un duelo clave. Los ‘Culés’ buscarán aprovechar el empate que le sacó puntos a su eterno rival, y lograr una victoria que les permita acercarse lo máximo posible a la cima de la Liga Española 2025/26.

Publicidad

Publicidad

Con la igualdad del ‘Merengue’ ante Rayo en primer turno, los dirigidos por Hans-Dieter Flick podrían quedar a tres unidades de la punta si consiguen llevarse un triunfo a domicilio hoy. Por ello, el entrenador pondrá lo mejor que tiene a disposición en la formación que saldrá al campo de juego para el partido de la jornada 12.

Sin embargo, en ese diseño del once inicial, el cuerpo técnico cuenta con dos obstáculos que le impiden utilizar su ‘equipo ideal’: ni Raphinha ni Pedri serán parte del compromiso ante Celta de Vigo de este domingo. Tanto el brasileño como la joya de La Masía no estarán ni siquiera en el banco de suplentes como posibles relevos.

Raphinha y Pedri, a recuperarse de sus lesiones [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

En ambos casos, las ausencias de Rapinha y Pedri tienen que ver con cuestiones físicas: los dos se encuentran lesionados y recuperándose de sus respectivas dolencias en el centro de entrenamientos de Barcelona. Por ese motivo, no han viajado para poder continuar rehabilitándose y acercarse a su regreso pronto al primer equipo.

Raphinha presenta una lesión en el muslo derecho, más precisamente en el tercio medio del músculo bíceps femoral de la pierna derecha, que lo dejará dos semanas más afuera según reveló Fox Sports. Por otro lado, Pedri ha sufrido una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que le hará perderse los próximos cinco partidos según Sport.

ver también Pedri le hace el feo a Argentina y postula su favorita a ganar el Mundial 2026: “Creo que…”

El encuentro entre Celta de Vigo y Barcelona se llevará a cabo HOY domingo 9 de noviembre, con sede en el Estadio de Balaídos, a partir de las 14.00 horas del Centro de México, por la jornada 12 de la Liga Española 2025/26. El compromiso contará con la transmisión en todo el territorio mexicano por televisión de la pantalla de SKY Sports, única señal donde se podrá seguir el juego.

Publicidad

Publicidad