¿Cuáles son los jugadores mexicanos que tendrán actividad en copas europeas en la temporada 2025-26?

Terminaron las Fases Previas de los torneos internacionales de la temporada 2025-26 de UEFA y ya se conocen a los 36 equipos que jugarán la Fase de Liga en la UEFA Champions League, los 36 en UEFA Europa League y los 36 en la UEFA Conference League.

Dentro de los 108 clubes que disputarán las Fases de Liga de los tres torneo europeos, hay 5 equipos que contarán con mexicanos. Y, además, habrá al menos un mexicano en cada torneo internacional, por lo que México podría aspirar a tener un campeón en cada competencia.

Para iniciar el recorrido por la Champions League, el torneo más importante de todos, no solo del Viejo Continente sino del mundo, dos clubes cuentan con un mexicano. Uno de ellos es Copenhague de Dinamarca gracias al defensor Rodrigo Huescas, muy titular en un equipo con aspiraciones bajas por la calidad de la plantilla.

El otro es el guardameta Álex Padilla, quien pertenece al Athletic Bilbao de España pero que estuvo cedido en Pumas UNAM hasta el torneo pasado. Con pocas chances al ser suplente de Unai Simón, igualmente integra el grupo de uno de los clubes más grandes del futbol español.

Pasando a la Europa League, el segundo torneo en importante de Europa, Edson Álvarez será parte del torneo en Fenerbahce de Turquía luego de quedar eliminado en la última Fase Previa de la Champions League en mano del Benfica de Portugal. Será el único mexicano en este torneo.

Y en la Conference League, novedosa competición nacida hace apenas unos años, habrá dos mexicanos. Por un lado, Orbelín Pineda del AEK Atenas de Grecia, club que eliminó al Anderlecht de Bélgica donde juega César Huerta en la última instancia previa de la Fase de Liga del torneo. El otro es el recién arribado desde Chivas, Mateo Chávez, del AZ Alkmaar de Países Bajos.

¿Cuándo inician las Fase de Liga de los torneo de UEFA de la temporada 2025-26?

La Fase de Liga de la UEFA Champions League iniciará el próximo martes 16 de septiembre. La de la UEFA Europa League comenzará el próximo miércoles 24 de septiembre. Por último, la de la UEFA Conferencia dará inicio el jueves 2 de octubre.