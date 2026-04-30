Los 8 jugadores de Barcelona y Real Madrid que se irán en verano tras fracasar en la Champions League

La temporada 2025-26 sigue a paso firme y a buen ritmo, y ya se entra en la recta final de un curso lleno de emociones. Eso si, muchas definiciones y torneos se defirnirán en las próximas semanas, donde se conocerán muchos campeones a nivel nacional e internacional.

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Quienes tendrán un sabor amargo en este cierre serán Barcelona y Real Madrid, que tenían como gran objetivo poder competir hasta el final y ganar la UEFA Champions League de este curso. Pero ambos estuvieron lejos de acercarse a la coronación.

Mientras los Blaugranas fueron eliminados por el Atlético Madrid de España tras un global de 3-2 en contra, los Merengues fueros echados por el Bayern Munich de Alemania tras un global de 6-4 en contra. Ninguno de los dos gigantes de España se pudieron meter siquiera entre los 4 mejores.

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Este cimbronazo genera alertas y los directivos de ambas instituciones ya trabajan en la renovación de las plantillas para el próximo curso. En estudio está la continuidad de futbolistas que acaban contrato el próximo 30 de junio. Específicamente, cuatro en cada equipo.

Los 4 jugadores del Barcelona que acaban contrato el 30 de junio de 2026

Marcus Rashford : Buscan evitar pagar la opción de 30 millones de euros por la opción de compra y se negocia un nuevo préstamo con Manchester United.

: Buscan evitar pagar la opción de 30 millones de euros por la opción de compra y se negocia un nuevo préstamo con Manchester United. Joao Cancelo : Ambas partes quieren continuar pero el jugador debe intentar rescindir su contrato con Al-Hilal y aceptar bajar su salario.

: Ambas partes quieren continuar pero el jugador debe intentar rescindir su contrato con Al-Hilal y aceptar bajar su salario. Andreas Christensen : Ambas partes negocian la renovación, pero de momento no hay acuerdo por el salario y la duración.

: Ambas partes negocian la renovación, pero de momento no hay acuerdo por el salario y la duración. Robert Lewandowski: Ambas partes negocian la renovación pero el jugador debe aceptar bajarse el el salario.

Los 4 jugadores del Real Madrid que acaban contrato el 30 de junio de 2026

Antonio Rudiger : La renovación está en pausa por las condiciones y duración. Además, hay sondeos de Juventus y Arabia Saudita.

: La renovación está en pausa por las condiciones y duración. Además, hay sondeos de Juventus y Arabia Saudita. Daniel Carvajal : En conversaciones pero no renovaría a raíz de los pocos minutos y la cantidad de lesiones que tuvo el jugador.

: En conversaciones pero no renovaría a raíz de los pocos minutos y la cantidad de lesiones que tuvo el jugador. David Alaba : Salvo algun giro inesperado, no renovará.

: Salvo algun giro inesperado, no renovará. Francisco Gonzalez: Se trabaja en la renovación hasta 2030 y podría salir a préstamo para sumar minutos.

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En síntesis