¿Juega Federico Valverde? Las alineaciones Real Madrid vs. Real Oviedo por la Jornada 36 de LaLiga de España

Real Madrid y Real Oviedo se enfrentarán este jueves desde las 13:30 hs de la CDMX por la Jornada 36 de LaLiga de España. El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu en un contexto muy particular para ambos equipos.
El conjunto merengue ya no pelea por el campeonato luego de que Barcelona se quedara oficialmente con el título el pasado fin de semana. Por ese motivo, el equipo ahora dirigido por Álvaro Arbeloa afrontará el compromiso solamente para cumplir con el calendario y cerrar la temporada de la mejor manera posible.
Por el lado de Real Oviedo, la situación es todavía más complicada. El equipo visitante ya perdió la categoría matemáticamente y jugará la próxima temporada en la segunda división del futbol español después de una campaña muy difícil.
Además, una de las ausencias más importantes en Real Madrid será la de Federico Valverde. El mediocampista uruguayo no estará disponible luego del fuerte golpe en la cabeza sufrido durante la pelea con Aurélien Tchouaméni, situación que lo dejó fuera de las canchas por un tiempo.
Alineación de Real Madrid
- Courtois
- Trent
- Asencio
- Rüdiger
- Fran García
- Tchouaméni
- Camavinga
- Bellingham
- Mastantuono
- Mbappé
- Vinicius
Alineación de Real Oviedo
- Aarón Escandell
- Nacho Vidal
- Bailly
- Costas
- Rahim
- Colombatto
- Fonseca
- Ilyas Chaira
- Reina
- Thiago Fernández
- Fede Viñas
En sintesis
- Real Madrid y Real Oviedo juegan este jueves a las 13:30 hs en el Bernabéu.
- El uruguayo Federico Valverde será baja tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.
- El entrenador Álvaro Arbeloa dirige al Real Madrid en esta jornada 36 de liga.