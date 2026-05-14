¿Juega Federico Valverde? Las alineaciones Real Madrid vs. Real Oviedo por la Jornada 36 de LaLiga de España

Real Madrid recibe a Real Oviedo por la Jornada 36 de LaLiga. Los merengues ya no tienen chances en el torneo que ganó Barcelona.

Real Madrid y Real Oviedo se enfrentarán este jueves desde las 13:30 hs de la CDMX por la Jornada 36 de LaLiga de España. El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu en un contexto muy particular para ambos equipos.

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El conjunto merengue ya no pelea por el campeonato luego de que Barcelona se quedara oficialmente con el título el pasado fin de semana. Por ese motivo, el equipo ahora dirigido por Álvaro Arbeloa afrontará el compromiso solamente para cumplir con el calendario y cerrar la temporada de la mejor manera posible.

Por el lado de Real Oviedo, la situación es todavía más complicada. El equipo visitante ya perdió la categoría matemáticamente y jugará la próxima temporada en la segunda división del futbol español después de una campaña muy difícil.

Además, una de las ausencias más importantes en Real Madrid será la de Federico Valverde. El mediocampista uruguayo no estará disponible luego del fuerte golpe en la cabeza sufrido durante la pelea con Aurélien Tchouaméni, situación que lo dejó fuera de las canchas por un tiempo.

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Alineación de Real Madrid

Courtois

Trent

Asencio

Rüdiger

Fran García

Tchouaméni

Camavinga

Bellingham

Mastantuono

Mbappé

Vinicius

Alineación de Real Oviedo

Aarón Escandell

Nacho Vidal

Bailly

Costas

Rahim

Colombatto

Fonseca

Ilyas Chaira

Reina

Thiago Fernández

Fede Viñas

En sintesis

Real Madrid y Real Oviedo juegan este jueves a las 13:30 hs en el Bernabéu .

y juegan este jueves a las 13:30 hs en el . El uruguayo Federico Valverde será baja tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

será baja tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza. El entrenador Álvaro Arbeloa dirige al Real Madrid en esta jornada 36 de liga.