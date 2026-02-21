Dónde ver EN VIVO Tottenham vs. Arsenal por la Premier League 2025-26: canales de TV y streaming online

El clásico de Londres se llevará a cabo este domingo 22 de febrero. Tottenham recibirá a Arsenal en un duelo de realidades de distintas, pero con el mismo objetivo final: conseguir una victoria fundamental. A continuación, te contamos dónde sintonizar este verdadero partidazo que promete emociones fuertes.

Publicidad

Publicidad

Tottenham llega a este encuentro en un momento complicado. Se trata de la Jornada 27 de la Premier League que encuentra a los Spurs en el puesto 16 de la tabla de posiciones con apenas 29 puntos, a solo cuatro del West Ham, que hoy es el primer equipo en estar perdiendo la categoría. Por su parte, Arsenal lidera la liga con 58 puntos, dos por encima del Manchester City.

El inicio de las acciones está previsto para las 10:30hs del Centro de México, 11:30hs en Bogotá y 13:30hs de Buenos Aires. La sede del encuentro será el Tottenham Hotspur Stadium, en el que se espera un lleno completo para disfrutar de algunos de los mejores jugadores de la liga que intentarán quedarse con un encuentro puede servir de impulso para la recta final de la competencia.

El encuentro no irá por TV abierta en México

El compromiso entre las Spurs y Gunners no contará con televisación en México. Desafortunadamente para los aficionados, el mismo no se podrá observar en TV. Ninguna de las señales, ni abiertas ni de cable, pasará en directo el partido de la Premier League.

Publicidad

Publicidad

Dónde ver Tottenham vs. Arsenal según país: