Cristiano Ronaldo se ausenta del entrenamiento de Portugal y pone en riesgo su presencia contra Dinamarca

Cristiano Ronaldo se ausentó en el último entrenamiento de Portugal, y preguntas comienzan a surgir de su presencia en el partido contra Dinamarca.

Cristiano Ronaldo volvió a encender las alarmas en el entorno luso tras permanecer en la banca de suplentes durante la totalidad del compromiso frente a Noruega. Al no figurar en la sesión de entrenamiento matutina a dos días de encarar su siguiente compromiso de la UEFA Nations League 2026-27, su participación en el choque ante Dinamarca ha comenzado a estar en duda.

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El seleccionado portugués retomó la actividad en cancha este martes 29 de septiembre luego de cumplir con trabajos regenerativos durante la jornada del lunes. Sin embargo, en una práctica abierta por espacio de 15 minutos a los medios de comunicación, el atacante estelar figuró entre las ausencias más notorias sobre el terreno de juego.

De acuerdo con reportes de la cadena Sport TV, el capitán de la Selección de Portugal estuvo presente en las instalaciones del estadio de Malmö en Suecia —donde se mantiene concentrado el plantel—, pero no se integró a la dinámica colectiva junto al resto de sus compañeros bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Por su parte, la propia Federación Portuguesa de Fútbol aclaró que Cristiano Ronaldo realizó una rutina de acondicionamiento individual en las instalaciones del hotel de concentración. La explicación oficial detalló que el recinto deportivo de Malmö no disponía de las herramientas mecánicas y específicas que el futbolista requería para su sesión de trabajo.

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El posteo de Cristiano Ronaldo en Instagram.

El atacante luso intentó calmar las especulaciones mediante una publicación en su cuenta de Instagram, compartiendo la bandera de Portugal acompañada de un emoticón de corazón; sin embargo, al no existir un parte médico oficial sobre su condición física, las dudas persisten en el entorno de la escuadra nacional.

Cristiano Ronaldo, en duda para Dinamarca

Portugal visitará a Dinamarca este jueves 1 de octubre sobre la cancha del Estadio Parken en Copenhague, buscando extender a tres su racha de victorias en el torneo continental. Pese a ello, su ausencia en la práctica grupal compromete su presencia en el once titular conforme a lo informado por Sport TV.

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Además del atacante del Al-Nassr, João Félix y Francisco Conceição tampoco trabajaron a la par del grupo durante la jornada del martes. El mediapunta portugués realizó ejercicios específicos en el área de gimnasio del complejo deportivo sueco, manteniéndose bajo observación de cara al duelo eliminatorio.

En síntesis