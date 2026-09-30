Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras abandonar la concentración de Portugal debido a tensiones con Jorge Jesus

En medio de una disputa con su entrenador Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo tomo la decisión de abandonar la concentración de la selección portuguesa.

Cristiano Ronaldo provocó un verdadero terremoto en el entorno de la Selección de Portugal tras su ausencia en el entrenamiento del pasado lunes. Lejos de apaciguar las aguas con el director técnico Jorge Jesus, las recientes posturas del estratega detonaron la salida inmediata del delantero de la concentración nacional.

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Diversos medios de comunicación presentes en la cobertura captaron al atacante estelar abandonando el hotel donde la delegación lusa se encontraba hospedada en suelo danés. De acuerdo con información de la Cadena COPE, el capitán del seleccionado abordó un vuelo en su jet privado con destino a Madrid.

Trascendió que la decisión de romper filas con el equipo nacional responde de forma directa a las tajantes declaraciones vertidas por Jorge Jesus. Durante la conferencia de prensa ofrecida este miércoles, el entrenador se mostró inflexible sobre el rol del atacante en la estructura del plantel.

Cuestionado sobre un presunto compromiso de otorgarle 30 minutos sobre el campo ante Noruega, Jorge Jesus lanzó una postura contundente: “Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie“.

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Cristiano Ronaldo leaves the stadium and heads to the Portugal team hotel, where he will wait for his private jet back to Madrid. pic.twitter.com/rnNLXyTVA8 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) September 30, 2026

Aunado a ello, de cara al choque ante Dinamarca, el estratega ya había ratificado que Gonçalo Ramos repetiría en la alineación titular. “No sé qué va a pasar en el partido. Qué sé yo. Si lo necesito, entra. Si no lo necesito, no entra“, apuntó el entrenador al ser consultado sobre una eventual participación del futbolista.

Cristiano Ronaldo rompe el silencio

A la hora de retirarse de la concentración, Cristiano Ronaldo hizo un contundente posteo en redes sociales: “Tras la conferencia de prensa del Seleccionador Nacional, y luego de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de dejar la concentración de la Selección Nacional“.

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El delantero concluyó lanzando un claro mensaje, en el que más tarde revelará los motivos por los que tomó esta determinación. “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me he dedicado. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción“, concluyó su posteo en redes.

¿Cuándo es el próximo partido de Portugal?

Portugal se mide frente a Dinamarca este jueves 1 de octubre sobre la cancha del Estadio Parken en Copenhague. El compromiso corresponde a la Jornada 3 del Grupo 4 dentro de la Liga A en la UEFA Nations League 2026-27, escenario donde el conjunto luso buscará hilar su tercer triunfo consecutivo en la competencia.

En síntesis

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal en vuelo privado hacia Madrid.

abandonó la concentración de Portugal en vuelo privado hacia Madrid. Jorge Jesus confirmó a Gonçalo Ramos como delantero titular frente a Dinamarca.

confirmó a Gonçalo Ramos como delantero titular frente a Dinamarca. Portugal enfrentará a Dinamarca este 1 de octubre por la Nations League.