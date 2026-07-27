El director técnico italiano no será el entrenador de la Azzurra y provocó la renuncia de su director deportivo.

No caben dudas que la Selección Italiana atraviesa una de sus peores crisis de la historia tras ser Campeón del Mundo en 2006. Luego fue todo cuesta abajo, eliminado en Fase de Grupos en 2010 y 2014 y hasta ausente en 2018, 2022 y 2026.

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Más allá del oasis de la Eurocopa 2021, la pérdida de competitividad de la Azzurra es alarmante. Por eso, la Federación Italiana se puso manos a la obra para torcer del mundo y estar de una vez por todas en el Mundial, siendo el de 2030 el más próximo.

Por eso, fue designado Paolo Maldini como director deportivo con Leonardo como asistentes. Si bien tentaron a Pep Guardiola para que sea el nuevo estratega, tras la negativa del español y de Carlo Ancelotti, Andrea Pirlo era el nombre elegido. Sin embargo, no recibieron el visto bueno.

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Y es que acorde al periodista Fabrizio Romano, el presidente Giovanni Malagò no le gusta que el jugador de Milan, Juventus, Inter, entre otros, tenga vínculo con una casa de apuestas rusa llamada Fonbet, que acorde a lo aportado por el periodista Nahuel Lanzón, pertenece a Sergey Lomakin, empresario cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Paolo Maldini y Leonardo podrían dejar sus cargos a dos semanas de haber asumido

El mismo comunicador italiano dio más detalles de los motivos del quiebre que podría decretar la salida de los dos directivos a tan poco de llegar: “Paolo Maldini y Leonardo DIMITE de sus roles como director técnico y asesor de la Federación Italiana“.

Y continuó: “Decisión de abandonar el proyecto apenas 10 días después de unirse debido a que el presidente Malagò está en contra de nombrar a Andrea Pirlo como nuevo entrenador principal de la selección italiana. El presidente no aprobó a Pirlo debido a sus conexiones con marcas rusas; Maldini y Leonardo solo querían a Pirlo y abandonan sus roles de inmediato“.

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En síntesis