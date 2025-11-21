Mientras Cristiano Ronaldo gana 200 millones en A-Nassr, este es el sueldo de Erling Haaland en Manchester City

Erling Haaland se ha convertido en uno de los grandes delanteros de esta nueva generación que toma la batuta de los Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi. El delantero del Manchester City ya cuenta con uno de los sueldos más importantes de todo el panorama europeo cuando apenas supera los 25 años de edad. Mientras el portugués cobra por Arabia Saudita sumas cercanas a los 200 millones de euros, esta es la cifra que el equipo de Pep Guardiola pone sobre el noruego por cada 12 meses de servicio.

La renovación de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr hasta el año 2027 le dejó un sueldo cercano a los 208 millones de euros. Todo esto por cada 12 meses al frente de una entidad donde busca cortar con su sequía de títulos desde el año 2021. En cuanto al delantero del Manchester City se refiere, portales como The Sun hablan de un pago semanal que llegaría a los 600.000 euros. No existe nada igual en cuanto al viejo continente se refiere.

Si los números publicados no faltan en ningún dígito, Haaland recibirá por parte del Manchester City hasta el año 2024 un total de 30.7 millones de euros por cada 12 meses al frente del equipo de Pep Guardiola. Recordemos que a lo largo de su última renovación sufrió un aumento cercano al 23% en cuanto a su primer contrato con el equipo de la Premier League se refiere. Si el noruego cumple todo su vínculo contractual habrá recibido al final de este camino un total de 307.8 millones de euros.

“Estoy realmente feliz de haber firmado mi nuevo contrato y poder esperar pasar aún más tiempo en este gran club. El Manchester City es un club especial, lleno de gente fantástica con seguidores increíbles y es el tipo de entorno que ayuda a sacar lo mejor de cada uno”, comentaba Haaland alrededor de una renovación estratégica en todos los sentidos para el equipo de Pep Guardiola. Desde entonces lo ha pagado con goles en todos los frentes.

Solo si cobra todo su contrato, Haaland superará el sueldo anual de CR7: GETTY

Y es que solamente en lo que vamos de temporada el delantero noruego ya suma un total de 19 goles en 15 partidos. Todo esto contando únicamente lo ocurrido con Manchester City y no con una selección a la cual devolvió la Copa Mundial de selecciones de la FIFA tras una ausencia de 28 años. Hasta la fecha y teniendo en cuenta también lo ocurrido en las fechas FIFA, Erling tiene 32 goles desde que todo empezase el pasado mes de agosto.

Guardiola, vital en la renovación de Haaland

No es el prototipo de delantero al cual le vemos utilizar a Pep Guardiola a lo largo de su carrera, pero para nadie es un secreto que justamente el catalán fue uno de los grandes valedores del fichaje de Erling. En el comunicado oficial sobre su renovación en el Manchester City, el propio noruego quiso agradecer al ex Barcelona o Bayern Múnich por la confianza que le entrega en el césped.

“También quiero agradecer a Pep, a su cuerpo técnico, a mis compañeros de equipo y a todo el mundo en el club, ya que todos me han ayudado muchísimo en los últimos años. Han hecho de este un lugar tan especial en el que estar y ahora soy del City pase lo que pase. Quiero seguir desarrollándome, seguir trabajando para mejorar y tratar de hacer lo mejor que pueda para intentar ayudarnos a lograr más éxito en el futuro”, reflexiones de Haaland tras firmar el que en este momento supone el contrato más grande de todo el fútbol europeo. Cristiano Ronaldo eso sí, manda a nivel global desde Arabia Saudita.

Datos claves

