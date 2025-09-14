Las alineaciones de Barcelona vs. Valencia por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26

La Liga española empieza a tomar su ritmo y como en todas las temporadas, siempre son los mismos equipos los que empiezan a conseguir los resultados que los ponen como candidatos al título, a pesar de que esto recién comienza y puede haber alguna sorpresa.

ver también Sorpresa: Rodri eligió su candidato para el Balón de Oro 2025 y no es Lamine Yamal

Uno de ellos es el FC Barcelona, último campeón del certamen que hasta el momento está invicto luego de las primeras tres jornadas que jugaron, con dos victorias y un empate, dejando en claro que tienen todo para defender el título obtenido la temporada pasada.

Este domingo, a las 13:00 hs de la CDMX, los dirigidos por Hansi Flick reciben a Valencia por la cuarta jornada con la idea de sumar de a tres y no perderle pisada al Real Madrid que con Xabi Alonso en el banquillo, ganó los cuatro partidos que jugó.

Publicidad

Publicidad

Los culés no podrán contar con su máxima figura, Lamine Yamal, que volvió lesionado luego de la fecha de eliminatorias con España. El joven de 18 años tiene una molestia en la zona púbica y su vuelta al campo de juego dependerá de su evolución.

ver también Diego Simeone eligió al mejor jugador del mundo y se salió del paradigma: “Para mí es así”

Once probable del Barcelona

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Eric García

Gerard Martín

Casadó

Pedri

Raphinha

Dani Olmo

Ferran Torres

Robert Lewandowski

Once probable de Valencia

Agirrezalaba

Foulquier

Tárrega

Diakhaby

Gayà

Rioja

Santamaría

Javi Guerra

Diego López

Ramazani

Danjuma

Publicidad