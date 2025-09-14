Es tendencia:
Las alineaciones de Barcelona vs. Valencia por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26

Barcelona recibe a Valencia por una nueva jornada de la liga española con la idea de seguir invicto en el certamen.

Por Ramiro Canessa

Barcelona vs. Valencia por La Liga.
La Liga española empieza a tomar su ritmo y como en todas las temporadas, siempre son los mismos equipos los que empiezan a conseguir los resultados que los ponen como candidatos al título, a pesar de que esto recién comienza y puede haber alguna sorpresa.

Uno de ellos es el FC Barcelona, último campeón del certamen que hasta el momento está invicto luego de las primeras tres jornadas que jugaron, con dos victorias y un empate, dejando en claro que tienen todo para defender el título obtenido la temporada pasada.

Este domingo, a las 13:00 hs de la CDMX, los dirigidos por Hansi Flick reciben a Valencia por la cuarta jornada con la idea de sumar de a tres y no perderle pisada al Real Madrid que con Xabi Alonso en el banquillo, ganó los cuatro partidos que jugó.

Los culés no podrán contar con su máxima figura, Lamine Yamal, que volvió lesionado luego de la fecha de eliminatorias con España. El joven de 18 años tiene una molestia en la zona púbica y su vuelta al campo de juego dependerá de su evolución.

Once probable del Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Gerard Martín
  • Casadó
  • Pedri
  • Raphinha
  • Dani Olmo
  • Ferran Torres
  • Robert Lewandowski

Once probable de Valencia

  • Agirrezalaba
  • Foulquier
  • Tárrega
  • Diakhaby
  • Gayà
  • Rioja
  • Santamaría
  • Javi Guerra
  • Diego López
  • Ramazani
  • Danjuma
