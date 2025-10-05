Barcelona desperdició la oportunidad de volver a ser único líder de la liga española este domingo. Luego de la victoria del Real Madrid ante Villarreal, los culés estaban obligados a ganar ante Sevilla si querían recuperar el primer lugar. La presión era enorme y el equipo sabía que cualquier error podría costarles caro en la tabla.

Sin embargo, los dirigidos por Hansi Flick volvieron a sufrir un duro golpe luego de la derrota en Champions League por 2-1 ante PSG durante la semana. La moral del equipo estaba afectada y el compromiso ante Sevilla se presentaba como una oportunidad para resarcirse.

Esta vez fue por 4-1 en condición de visitante y no pudieron superar a los merengues en la tabla de posiciones, por lo que deberán recuperarse para la próxima jornada. El resultado dejó en evidencia las dificultades que sigue enfrentando el Barcelona en partidos clave.

Quién fue tendencia en redes sociales es Robert Lewandowski. El delantero polaco desperdició un penal cuando el partido estaba 2-1 y no logró empatar el encuentro para su equipo. Los aficionados no quedaron muy conformes con la actuación del jugador europeo.

Aficionados de otros equipos, especialmente madridistas, aprovecharon la situación para burlarse del atacante. Las redes sociales se llenaron de comentarios y críticas tras el fallo del penal y los memes no tardaron en hacerse virales luego de lo sucedido.

Los 4 mejores memes tras el penal fallado de Lewandowski

