Es tendencia:
logotipo del encabezado
LALIGA

Los mejores memes del penal que falló Robert Lewandowski en la goleada del Sevilla ante Barcelona

El delantero polaco desperdició una oportunidad inmejorable cuando su equipo perdía solo 2-1 ante Sevilla por la liga española.

Por Ramiro Canessa

Robert Lewandowski falló un penal ante Sevilla.
© Getty ImagesRobert Lewandowski falló un penal ante Sevilla.

Barcelona desperdició la oportunidad de volver a ser único líder de la liga española este domingo. Luego de la victoria del Real Madrid ante Villarreal, los culés estaban obligados a ganar ante Sevilla si querían recuperar el primer lugar. La presión era enorme y el equipo sabía que cualquier error podría costarles caro en la tabla.

Publicidad
Mientras Lamine Yamal gana 15 millones en Barcelona, el salario de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana

ver también

Mientras Lamine Yamal gana 15 millones en Barcelona, el salario de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana

Sin embargo, los dirigidos por Hansi Flick volvieron a sufrir un duro golpe luego de la derrota en Champions League por 2-1 ante PSG durante la semana. La moral del equipo estaba afectada y el compromiso ante Sevilla se presentaba como una oportunidad para resarcirse.

Esta vez fue por 4-1 en condición de visitante y no pudieron superar a los merengues en la tabla de posiciones, por lo que deberán recuperarse para la próxima jornada. El resultado dejó en evidencia las dificultades que sigue enfrentando el Barcelona en partidos clave.

Quién fue tendencia en redes sociales es Robert Lewandowski. El delantero polaco desperdició un penal cuando el partido estaba 2-1 y no logró empatar el encuentro para su equipo. Los aficionados no quedaron muy conformes con la actuación del jugador europeo.

Publicidad

Aficionados de otros equipos, especialmente madridistas, aprovecharon la situación para burlarse del atacante. Las redes sociales se llenaron de comentarios y críticas tras el fallo del penal y los memes no tardaron en hacerse virales luego de lo sucedido.

Keylor Navas eligió al mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Más que todo…”

ver también

Keylor Navas eligió al mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Más que todo…”

Los 4 mejores memes tras el penal fallado de Lewandowski

Tweet placeholder
Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué Barcelona vs. Valencia por LaLiga se juega en el Estadio Johan Cruyff?
UEFA

¿Por qué Barcelona vs. Valencia por LaLiga se juega en el Estadio Johan Cruyff?

Las alineaciones de Barcelona vs. Valencia por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26
UEFA

Las alineaciones de Barcelona vs. Valencia por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26

Real Oviedo anunció el fichaje de Mbappé para la temporada 2025/26
Futbol Internacional

Real Oviedo anunció el fichaje de Mbappé para la temporada 2025/26

Entrenador de Liga MX puso en duda su continuidad: "Están muy molestos"
Liga MX

Entrenador de Liga MX puso en duda su continuidad: "Están muy molestos"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo