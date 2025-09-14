¿Por qué Barcelona vs. Valencia por LaLiga 2025-26 se juega en el Estadio Johan Cruyff?

El FC Barcelona quiere seguir invicto en LaLiga. Por la cuarta jornada del certamen español, el equipo de Hansi Flick recibe al Valencia en busca de tres puntos que lo acerquen al Real Madrid. Los culés llevan dos victorias y un empate, mientras que los merengues ganaron los cuatro partidos que disputaron.

ver también ¿Por qué no juega Lamine Yamal en Barcelona vs. Valencia por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26?

Con un triunfo, el Barcelona quedaría como escolta del Real Madrid a solo dos unidades en el arranque del campeonato. Cada punto será clave para no perderle pisada a los líderes y mantener el envión anímico que le permita continuar con su buen inicio de temporada.

Lo más curioso de este encuentro es que Barcelona hará de local en el Estadio Johan Cruyff y no en el Olímpico Lluís Companys, como lo hizo durante toda la temporada anterior. Esto se debe a que el Spotify Camp Nou aún no está habilitado tras su remodelación, que lleva más de dos años en curso.

Publicidad

Publicidad

El club esperaba poder reabrir parcialmente su estadio en noviembre de 2024, según lo anunciado por Joan Laporta en 2023, pero los retrasos en las obras han impedido que esto suceda. Mientras tanto, la directiva debió buscar alternativas para ubicar a los culés en casa durante sus partidos de LaLiga.

En las temporadas 2023/2024 y 2024/2025, Barcelona utilizó el Estadio Olímpico Lluís Companys, que tiene capacidad para 55.900 espectadores. Sin embargo, para este encuentro, el estadio no estuvo disponible debido a un recital del rapero Post Malone.

ver también Las alineaciones de Barcelona vs. Valencia por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26

Por qué Barcelona juega en el Johan Cruyff

La directiva decidió entonces trasladar el partido al Estadio Johan Cruyff, un recinto más pequeño que normalmente acoge partidos del equipo femenino, el Barça B y las divisiones juveniles. El Johan Cruyff fue habilitado temporalmente para esta ocasión, a pesar de su escaso aforo, para que los culés puedan disputar el encuentro como locales. La capacidad del mismo es de tan solo para 6.000 espectadores.

Publicidad