La última entrega del Balón de Oro fue una de las más discutidas desde que se inauguró este galardón hace muchos años: la victoria de Rodri por sobre Vini Jr abrió una polémica que se extendió por un largo tiempo, aunque los meses posteriores terminaron por poner fin a la grieta que se había generado y le dieron el respaldo necesario al español.

Desafortunadamente para el mediocampista, su conquista del trofeo vino de la mano con una rotura de ligamentos cruzados, que lo dejó casi un año fuera de las canchas. Sin embargo, el tiempo transcurrió y hoy ya está de vuelta jugando para Manchester City y España, equipo y selección que representa el experimentado volante.

Precisamente en su regreso a la convocatoria con la ‘Furia Roja’, Rodri fue interpelado en la rueda de prensa de las Eliminatorias Europeas, y fue puesto al límite: le pidieron que elija a su “sucesor” en el Balón de Oro y que dé a conocer su candidato a ganar la edición 2025 del premio. Y el pivote no escondió su pensamiento y contó sus sensaciones.

Aunque muchos pensaron que la respuesta podía ser ‘obvia’, por ser compatriota de Lamine Yamal o incluso de Pedri, dos de los nominados, el jugador de los Citizens no mencionó a ninguno de los españoles y se inclinó por dos futbolistas extranjeros como potenciales triunfantes en la disputa por el galardón que entrega la revista France Football.

“Por méritos deportivos, Dembelé o Vittinha merecen ganar el Balón de Oro”, sentenció Rodri en conferencia de prensa en la concentración de la Selección Española, ante la atenta escucha de los periodistas presentes. Pese a su afecto por Lamine o Pedri, el volante entiende que el francés y el portugués del PSG han hecho mejor las cosas como para quedarse con el trofeo.

¿Cuándo y dónde se celebra la gala del Balón de Oro 2025?

La ceremonia de premiación del galardón a “mejor jugador del mundo” se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre, en el Theatre du Chatelet (París, Francia), habitual huésped de las galas del Balón de Oro. Además de este trofeo también se entregarán el Lev Yashin, el Kopa, el Gerd Muller, el Sócrates y el de mejor club y mejor entrenador del año.