Este fin de semana en la Premier League hay algunos partidos apasionantes entre los equipos más poderosos de la liga. Uno de estos juegos es el que tiene como protagonistas al Manchester United y al Chelsea, que se enfrentan a partir de las 10:30hs (CDMX) en Old Trafford.

Con respecto a los Red Devils, el Manchester United viene de perder por 3-0 con el Manchester City en la jornada pasada. El futuro de Ruben Amorim pende de un hilo y una derrota con el Chelsea podría sentenciarlo en su cargo con el conjunto de la Premier League.

Por su parte, el Chelsea viene de perder por 3-1 con el Bayern Múnich en su debut por la UEFA Champions League. En cuanto a la Premier League, los dirigidos por Enzo Maresca empataron 2-2 con Brentford el fin de semana pasado y buscan volver a la victoria.

La alineación de Manchester United

Altay Bayindir

Matthijs De Ligt

Harry Maguire

Luke Shaw

Noussair Mazraoui

Casemiro

Bruno Fernandes

Patrick Dorgu

Bryan Mbeumo

Amad Diallo

Benjamin Sesko

La alineación de Chelsea