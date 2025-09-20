Es tendencia:
Las alineaciones confirmadas de Manchester United vs. Chelsea por la Jornada 5 de la Premier League 2025-26

Manchester United y Chelsea se enfrentan este sábado en Old Trafford. Los jugadores titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Manchester United y Chelsea se enfrentan por la Premier League
Este fin de semana en la Premier League hay algunos partidos apasionantes entre los equipos más poderosos de la liga. Uno de estos juegos es el que tiene como protagonistas al Manchester United y al Chelsea, que se enfrentan a partir de las 10:30hs (CDMX) en Old Trafford.

Con respecto a los Red Devils, el Manchester United viene de perder por 3-0 con el Manchester City en la jornada pasada. El futuro de Ruben Amorim pende de un hilo y una derrota con el Chelsea podría sentenciarlo en su cargo con el conjunto de la Premier League.

Por su parte, el Chelsea viene de perder por 3-1 con el Bayern Múnich en su debut por la UEFA Champions League. En cuanto a la Premier League, los dirigidos por Enzo Maresca empataron 2-2 con Brentford el fin de semana pasado y buscan volver a la victoria.

La alineación de Manchester United

  • Altay Bayindir
  • Matthijs De Ligt
  • Harry Maguire
  • Luke Shaw
  • Noussair Mazraoui
  • Casemiro
  • Bruno Fernandes
  • Patrick Dorgu
  • Bryan Mbeumo
  • Amad Diallo
  • Benjamin Sesko

La alineación de Chelsea

  • Robert Sánchez
  • Reece James
  • Trevoh Chalobah
  • Fofana
  • Marc Cucurella
  • Enzo Fernández
  • Moisés Caicedo
  • Cole Palmer
  • Estevao
  • Pedro Neto
  • João Pedro
patricio hechem
Patricio Hechem
