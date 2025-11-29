El Bayern Múnich regresó a la acción luego de la dura derrota sufrida a mediados de semana frente al Arsenal por la UEFA Champions League. Los Bávaros recibieron al humilde St Pauli que llegaba con ocho derrotas consecutivas, pero que se encargó de complicar la historia más de lo previsto hasta que apareció Luis Díaz para salvar al conjunto alemán del papelón.

En el Allianz Arena se había puesto en ventaja la visita con un tanto sorpresivo apenas a los seis minutos de juego. Sin embargo, instantes antes del complemento apareció la magia de Díaz para asistir a Raphael Guerreiro, quien colocó el marcador 1-1, momento que parecía marcar un quiebre a favor del local en el encuentro.

Así fue el gol agónico de Luis Díaz con el Bayern Múnich

A pesar de que el Bayern fue a buscar dar vuelta el marcador de forma constante, presionando en campo rival, las situaciones claras en la segunda mitad no aparecieron hasta los momentos finales. Ya en el tiempo agregado, Joshua Kimmich frotó la lámpara y colocó el balón en la cabeza de Lucho que no perdonó y completó la remontada, más trabajada de lo normal.

Tweet placeholder

Finalmente, Nicolas Jackson terminó convirtiendo el 3-1 final a favor del Bayern que se quedó con una importante victoria por la Jornada 12 de una Bundesliga que tiene a los comandados por Vicent Kompany en los más alto de la tabla de posiciones con 34 puntos. El máximo perseguidor es el Leipzig que acumula 26 unidades en la misma cantidad de encuentros.

Por su parte, para Lucho se trató del séptimo gol en 12 partidos a nivel doméstico. Además, suma cuatro asistencias y los números totales en Alemania registran 11 tantos y cinco asistencias en 18 encuentros, por lo que se puede confirmar la enorme influencia del colombiano en el último sector del campo.

En síntesis

Luis Díaz anotó el gol de la victoria para el Bayern Múnich en la Jornada 12 de la Bundesliga.

