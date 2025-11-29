Bayern Múnich está jugando este sábado 29 de noviembre su partido correspondiente a la Jornada 12 de la Bundesliga. El rival del equipo bávaro es el histórico St Pauli, y las cosas no comenzaron de la mejor manera para el conjunto dirigido por Vincent Kompany.

Esto se debe a que el St Pauli convirtió el primer gol del partido. Sin embargo, un minuto antes del fin de la primera mitad, Luis Díaz hizo una genialidad dentro del área al asistir a Raphael Guerreiro con un taco desde el suelo que le permitió al Bayern Múnich empatar el encuentro.

De esta manera, ahora el Bayern Múnich y St Pauli igualan 1-1 en el mediotiempo. El conjunto bávaro viene de perder de manera dura por 3-1 con el Arsenal en la UEFA Champions League y busca recuperarse con un triunfo en la Bundesliga frente a uno de los peores equipos del torneo en el momento.

Recordemos que Luis Díaz no pudo jugar frente al Arsenal por la suspensión que acarrea tras la expulsión contra el PSG. Con esta asistencia ante St Pauli, el colombiano suma 11 goles y 6 pases gol durante la temporada en 19 partidos con el Bayern Múnich.