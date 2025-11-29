Es tendencia:
¡Asistencia de taco! El genial pase de Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich ante St Pauli

Luis Díaz hizo una acción magnífica en el partido de Bayern Múnich frente a St Pauli para asistir a Raphael Guerreiro.

Por Patricio Hechem

Luis Díaz hizo una genialidad con Bayern Múnich
© Getty ImagesLuis Díaz hizo una genialidad con Bayern Múnich

Bayern Múnich está jugando este sábado 29 de noviembre su partido correspondiente a la Jornada 12 de la Bundesliga. El rival del equipo bávaro es el histórico St Pauli, y las cosas no comenzaron de la mejor manera para el conjunto dirigido por Vincent Kompany.

Esto se debe a que el St Pauli convirtió el primer gol del partido. Sin embargo, un minuto antes del fin de la primera mitad, Luis Díaz hizo una genialidad dentro del área al asistir a Raphael Guerreiro con un taco desde el suelo que le permitió al Bayern Múnich empatar el encuentro.

De esta manera, ahora el Bayern Múnich y St Pauli igualan 1-1 en el mediotiempo. El conjunto bávaro viene de perder de manera dura por 3-1 con el Arsenal en la UEFA Champions League y busca recuperarse con un triunfo en la Bundesliga frente a uno de los peores equipos del torneo en el momento.

Recordemos que Luis Díaz no pudo jugar frente al Arsenal por la suspensión que acarrea tras la expulsión contra el PSG. Con esta asistencia ante St Pauli, el colombiano suma 11 goles y 6 pases gol durante la temporada en 19 partidos con el Bayern Múnich.

patricio hechem
Patricio Hechem
