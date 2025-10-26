Barcelona viajó para presentarse este domingo en el Santiago Bernabéu para lo que es una nueva edición del Clásico de España. El conjunto culé y el Real Madrid se enfrentan por la Jornada 10 de LaLiga en un juego que comienza a partir de las 09:15hs (CDMX).

El equipo de Hansi Flick está 2° en la tabla con 22 puntos, a tan solo 2 unidades del Real Madrid, el líder. Por lo tanto, si el Barcelona derrota a su máximo rival, el conjunto culé quedará en solitario en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, los jugadores no podrán contar con el apoyo del entrenador alemán desde la banca.

Hansi Flick no está en la banca del partido debido a que fue expulsado en el último partido del Barcelona por LaLiga frente al Girona. El entrenador alemán vio la tarjeta roja y fue suspendido por un encuentro, precisamente el de este domingo frente a Real Madrid.

De esta manera es Marcus Sorg, auxiliar de Hansi Flick, quien estará en la banca hablando y dándole indicaciones a los futbolistas. El técnico del Barcelona se enfrentó en cuatro oportunidades al Real Madrid en la temporada pasada y el equipo culé se llevó la victoria en los cuatro partidos, por lo que el entrenador tiene una efectividad del 100%.

Evidentemente Hansi Flick buscará seguir manteniendo esa racha para que el Barcelona quede como único líder. Por su parte, Xabi Alonso atraviesa su primer Clásico de España desde su llegada al Real Madrid en reemplazo de Carlo Ancelotti.

